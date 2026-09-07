Верю только ФОК там

Девелопер ДСК расширит ЖК «Новый Современник» в Воронеже, сообщили «Ъ-Черноземье» в компании. В границах улиц Донбасской, 9 Января и Революции 1905 года в ЖК появится спорткомплекс за 1 млрд руб. Проект проходит экспертизу, достроить ФОК должны до 2028 года. Еще компания добавит к ЖК четвертый 33-этажный дом. Его возведут на месте бывшего Единого миграционного центра (ЕМЦ), снесенного ДСК. По подсчетам «Ъ-Черноземье», совокупная стоимость трех завершенных позиций ЖК, составляет 3,1 млрд руб. Эксперты опасаются, что проект будет зависим от транспортной доступности района.

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АО «Специализированный застройщик "ДСК"» (одно из юрлиц местной девелоперской группы компаний «Домостроительный комбинат», контролируется семьей бывшего сенатора, депутата областной думы Сергеем Лукиным) продолжит реализацию жилого квартала (ЖК) «Новый Современник»: в границах улиц Донбасской, 9 Января и Революции 1905 года планируется построить физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК). Как стало известно «Ъ-Черноземье», проект проходит государственную экспертизу, которая должна завершиться в течение месяца. Строительство комплекса планируется завершить до 2028 года, после чего объект намерены передать в аренду.

Параллельно с подготовкой к строительству ведутся переговоры с федеральными операторами фитнес-клубов. На визуализации фасада, предоставленной «Ъ-Черноземье» в ДСК, видно название федеральной сети DDX. Один из ее клубов уже работает в воронежском отеле Marriott, подконтрольном ДСК.

Инвестиции в строительство ФОКа оцениваются в 1 млрд руб. На участке площадью 0,2 га предусмотрено возведение трехэтажного монолитного здания с антресолями общей площадью 8 661 кв. м. В подземной части комплекса разместится паркинг на 48 машино-мест (еще один — на 45 машино-мест — будет на первом этаже).

Как рассказал «Ъ-Черноземье» застройщик, на первом этаже ФОКа разместятся вестибюль, комната охраны, буфет и три магазина спорттоваров. В центральной части второго этажа расположатся холл площадью 166,6 кв. м и ресепшн, а также зал для групповых спортивных занятий (205 кв. м), тренажерный зал (740 кв. м), спа-зона, сауна, хамам, душевые и раздевалки. Третий этаж будет отведен под зал для падела (ракеточного вида спорта) площадью 1 181 кв. м, где также предусмотрены душевые, раздевалки, ресепшн, тренерская, медицинский кабинет и прочие помещения.

При отделке монолитного здания используют керамогранит и декоративную штукатурку, фасады оформят в едином стиле с архитектурным ансамблем всего жилого комплекса. В рамках проекта предусмотрено озеленение 833 кв. м прилегающей территории.

По данным ДСК, проект планировки территории здесь выполнен «полностью в параметрах, заявленных в 2017 году».

Ранее застройка велась в рамках комплексного развития территории (КРТ): жилой комплекс «Новый Современник» включает три монолитных жилых дома башенного типа переменной этажности, объединенных общей площадкой-стилобатом над уровнем первого этажа.

Стоимость каждого дома составляет немногим более 1 млрд руб., а совокупная стоимость трех домов — около 3,1 млрд руб., следует из проектных деклараций Единой информационной системы жилищного строительства. В ДСК «Ъ-Черноземье» отказались назвать объем инвестиций в ЖК в целом.

Кроме того, планируется продолжение комплекса в виде 33-этажного монолитного жилого дома на месте бывшего Единого миграционного центра (ЕМЦ) на улице 9 Января, 68з, сообщила «Ъ-Черноземье» заместитель генерального директора ДСК Оксана Красных. Она сказала, что окончательная проектная документация пока не утверждена.

«Мы теперь определили, что это будет именно жилье, потому что разные варианты рассматривались. Но каким оно будет и что там будет согласовано, мы пока не можем про это говорить»,— заявила госпожа Красных.

Как пояснила представитель ДСК, политика компании заключается в создании полноценной среды для жизни. «Мы дарим не дома, не квадратный метр, мы дарим образ жизни. В наших микрорайонах, особенно в больших, таких как "Ласточкино", ожидается около 50 тыс. жителей — это же город отдельный. И в нашем жилье должно быть все для удобства»,— прокомментировала она.

В рамках соседнего ЖК «Современник», возведенного на месте бывшего «Воронежсельмаша», девелопер построил три детских сада на 100 мест каждый и первый в России арендный дом. Школа и поликлиника, по словам госпожи Красных, «находятся в шаговой доступности от квартала» (микрорайон Луч): «Эти объекты не строились ДСК, но их близость учитывалась при формировании инфраструктурного наполнения территории».

Еще в 2020 году другое юрлицо группы — ООО «Специализированный застройщик ДСК-2» — приступило к подготовке документации по планировке территории площадью около 50 га (постановление мэрии от 29 декабря 2020 года). Она расположена неподалеку и ограничена улицами Ворошилова, Бахметьева, Пирогова, Свободы, Революции 1905 года и Девицким выездом. Согласно заданию мэрии, вместе с застройкой на этой территории должна появиться социальная инфраструктура — не только дошкольные учреждения, но и школа, а также объекты здравоохранения. Пока об освоении этой территории не сообщалось.

Директор агентства недвижимости и инвестиций «1983» Марина Коротова в беседе с «Ъ-Черноземье» высоко оценила местоположение квартала, но в то же время отметила его соседство с железной дорогой и промзоной. Строительство ФОКа, по ее оценке, повысит привлекательность жилкомплекса, поскольку сейчас рядом нет объектов, которые удовлетворяли бы потребность в спортивной инфраструктуре:

«Среди минусов — удаленность от остановок. Покупатели часто жалуются, что до остановок общественного транспорта идти очень далеко. Автомобилисты отмечают улучшение после ремонта виадука на улице 9 Января, но жалуются на практически полное отсутствие парковочных мест».

Что касается социальной инфраструктуры, госпожа Коротова сомневается, что имеющиеся в микрорайоне Луч школа и поликлиника удовлетворяют все потребности с учетом масштабов обоих ЖК.

Управляющий партнер IPM Consulting Вадим Тедеев оценивает общие инвестиции в ЖК «Новый Современник» с инфраструктурой примерно в 7–10 млрд руб. С учетом возможного роста стоимости стройматериалов и кредитов, а также финансовых резервов сумма может увеличиться до 11 млрд руб.:

«Главным источником окупаемости останется продажа квартир и коммерческих помещений, а не спортивный объект, который не отличается высокой рентабельностью.

При устойчивом спросе жилую часть можно окупить в течение 4–6 лет после старта новой очереди. Для всей новой очереди с учетом ФОКа более реалистичен срок 6–9 лет. Сам комплекс будет работать как элемент капитализации: он повышает привлекательность жилья и помогает поддерживать цену квадратного метра. Плюсы проекта: локация, узнаваемый бренд и готовая городская инфраструктура. Из рисков можно выделить высокую плотность застройки, нагрузку на дороги и общественный транспорт, дорогие кредиты».

Анна Швечикова