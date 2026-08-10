Парк раскрылся «Кроной»

«Ъ-Черноземье» стали известны параметры проекта ЖК «Крона парк», к реализации которого в Воронеже приступает девелопер «Энко» с корнями из Тюмени, входящий в топ-25 РФ. Компания получила разрешение на строительство и опубликовала первую декларацию первой очереди на Ломоносова. Объем инвестиций в первую очередь — 3,1 млрд руб., а весь квартал обойдется примерно в 12 млрд руб. Завершить его планируется до 2032 года. Эксперты предупреждают: продажи будут зависеть от восстановления спроса на рынке жилья.

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По данным единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС), первую очередь проекта возводит ООО «Специализированный застройщик "Энко. Крона парк"». Разрешение на строительство (РНС) объекта мэрия Воронежа выдала 15 июля. Первый этап проекта предусматривает возведение дома комфорт-класса переменной этажности — от 19 до 25 этажей. Стоимость строительства заявлена в размере 2,78 млрд руб., а с учетом строящегося рядом надземного паркинга — почти 3,1 млрд руб.

Ввести объект в эксплуатацию планируется в третьем квартале 2029 года, передать ключи дольщикам — в марте 2030-го.

Из 388 квартир 208 будут однокомнатными, 128 — двухкомнатными и 52 — трехкомнатными. Жилая площадь — 20,3 тыс. кв. м. Также предусмотрены 97 нежилых помещений. Для автомобилистов оборудуют 105 гостевых машино-мест, а рядом построят отдельный шестиэтажный наземный паркинг на 467 автомобилей за 315 млн руб. Генеральным подрядчиком проекта определено воронежское ООО «Комплекс-строй».

Как рассказали «Ъ-Черноземье» в «Энко», всего жилой квартал «Крона парк» общей площадью 120 тыс. кв. м будет реализован тремя очередями. Строительство планируется завершить в 2031–2032 годах. Дома будут монолитно-каркасными переменной этажности — от камерных восьмиэтажных секций до высотных башен. Визуально квартал будет состоять из шести корпусов, однако с точки зрения этапов строительства проект разделен на три очереди. Вторая и третья предусматривают строительство подземных парковок. Девелопер рассчитывает придерживаться графика ввода по одной очереди ежегодно.

Квартал собираются строить в Северном микрорайоне Воронежа рядом с лесным массивом. Поблизости расположены образовательный центр «Содружество», известный как «мегашкола», детский сад «Изумрудный» и поликлиника №4.

В квартале «Крона парк», как планируется, будут проживать около 7,5 тыс. человек. Вместе с соседним ЖК «Крона Дом» на Московскиом проспекте, 142в — отдельным домом на 662 квартиры из сборного железобетона за 3,4 млрд руб., который может возвести воронежский «Инстеп» («Энко» купила его активы в августе 2024-го),— численность жителей квартала вырастет до 8,5 тыс.

Застройщик делает ставку на благоустроенный парк площадью 1,5 га, его коммерческий директор «Инстепа» Петр Панов назвал «Ъ-Черноземье» «уникальным торговым предложением квартала». Среди других особенностей он отметил многоуровневое озеленение по высоким стандартам «Энко», общественные пространства, парковочные решения и широкий выбор планировок с террасами на верхних этажах и высотой потолков 2,75 м. По словам господина Панова, схожая концепция уже реализована в проектах обеих компаний. В частности, такой подход применен в проекте «Инстеп. Бабяково».

По данным Rusprofile, ООО «Энко.Крона парк» зарегистрировано в Тюмени в октябре 2025 года. Основной вид деятельности — деятельность заказчика-застройщика и генерального подрядчика. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Единственным учредителем и гендиректором является Елена Низамова. По итогам 2025 года выручка составила 117 тыс. руб., убыток — 13,4 млн руб. По собственным данным компании, «Энко» основана в Тюменской области в 2011 году. По данным портала «Всеостройке.рф», компания входит в число крупнейших российских девелоперов, занимая 23-е место в стране по объему текущего строительства.

Председатель Союза строителей Воронежской области Владимир Астанин считает, что федеральный девелопер сможет найти своего покупателя даже в непростых рыночных условиях: «"Энко" — крупная компания с возможностями в маркетинге. Они смогут правильно позиционировать продукт комфорт-класса. Локация этому способствует: рядом "Яблоневые сады", "Бунин", а вся остальная застройка в основном находится в более доступных сегментах. Другое дело, что сегодня покупатель "в режиме ожидания", поэтому реализовывать такие квартиры будет непросто»,— отметил господин Астанин.

По его мнению, деньги у населения есть, но их не спешат тратить:

«Когда экономическая ситуация улучшится и инвестиции в недвижимость снова станут привлекательными, спрос вернется.

Пока же рынок остается довольно вялым: это касается и продаж, и запуска новых проектов в 2026 году. Все ждут изменения условий».

Управляющий партнер IPM Consulting Вадим Тедеев считает, что парк станет «драйвером продаж»: «Он может компенсировать покупателям ожидание завершения застройки, если застройщик благоустроит первую часть парка одновременно с выдачей ключей первой очереди. Скорее всего, на первом этапе придется предлагать скидку, компенсирующую ожидание, для оперативного наполнения эскроу-счетов и минимизации процентной ставки по кредиту. Но это будет компенсировано уже при продажах следующих очередей».

Директор агентства недвижимости «Мегаметр» Катерина Князева согласна с этой точкой зрения:

«Объем 120 тыс. "квадратов" до 2032 года легко поглотится рынком Воронежа.

Есть риски из-за роста себестоимости за семь лет и высокой стоимости проектного финансирования, а также из-за ключевой ставки. Нужно учесть и дефицит рабочих рук. Все это может сдвинуть сроки монолитных работ. Террасы и потолки привлекут премиальный сегмент: верхние этажи можно продавать с наценкой в 15–20%. Будут привлекательны скидки в 5–7% на квартиры первой очереди или пакетные предложения "квартира + машино-место"».

Анна Швечикова