Путин обсудил итоги переговоров в Абу-Даби на саммите ОДКБ

Эти вопросы обсуждали на закрытой части мероприятия. В Москву для участия в саммите прибыли президенты Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и Киргизии Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев, Эмомали Рахмон и Садыр Жапаров.