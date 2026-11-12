Путин обсудил итоги переговоров в Абу-Даби на саммите ОДКБ
Президент России Владимир Путин обсудил на саммите Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) украинский конфликт и итоги трехсторонних переговоров по его урегулированию в Абу-Даби. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Эти вопросы обсуждали на закрытой части мероприятия. В Москву для участия в саммите прибыли президенты Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и Киргизии Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев, Эмомали Рахмон и Садыр Жапаров.
В первой половине дня запланирована встреча Владимира Путина со спецпосланниками президента США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Американские переговорщики говорили, что на переговорах обсудят предложения по урегулированию конфликта, подготовленные вместе с Украиной и европейскими странами.