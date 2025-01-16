Воронежское КБХА продало недвижимость на 366 млн рублей

Входящему в Воронежский центр ракетного двигателестроения АО «Конструкторское бюро химавтоматики» (КБХА, интегрировано в АО «НПО Энергомаш» госкорпорации «Роскосмоса») удалось продать с торгов часть недвижимости рядом с предприятием на общую сумму 365,8 млн руб. Это следует из аукционной документации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На 0,7 га на улице Ворошилова,16б и часть 31-го корпуса (общая площадь — 12,8 тыс. кв. м) на Ворошилова, 22 претендовали два покупателя. Начальная цена актива составляла 292,4 млн руб. Победитель предложил 336,3 млн, второй участник — 321,7 млн.

На торги по продаже 651 кв. м земли и автомастерскую площадью 270,5 кв. м на улице Бахметьева,1в за 21,9 млн руб. поступило три заявки. Победитель выкупил недвижимость за 29,5 млн. Еще два претендента предлагали 28,4 млн и 24,1 млн.

Победители торгов и остальные участники в документации не раскрываются. В КБХА их также не назвали. Заместитель директора по правовым и имущественным вопросам Дмитрий Кретинин сообщил «Ъ-Черноземье» в ответе на запрос, что действующее законодательство РФ «не накладывает на инициатора торгов обязанность раскрывать данные участников и победителя торгов, которые, руководствуясь собственными коммерческими интересами, самостоятельно принимают решение о публичном раскрытии подобной информации».

КБХА также продавало объекты в микрорайоне Шилово: 21,7 га на Острогожской,109б за 192,5 млн руб. и 1,6 га с несколькими зданиями общей площадью 3,2 тыс. кв. м на Острогожской,164а за 126,2 млн. Заявок на эти аукционы не поступало. Оба лота предприятие снова выставило на торги по тем же ценам. Заявки принимаются до 27 января, итоги планируется подвести 30 января.

Дмитрий Кретинин также пояснил «Ъ-Черноземье», что КБХА продает недвижимость, не задействованную в производственной деятельности в связи со снижением издержек на их содержание и «компактизацией территории».

О модернизации производства на базе КБХА и механического завода читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Ракеты найдут, где разогнаться».

Александр Прытков