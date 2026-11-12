Си Цзиньпин: Китай готов к диалогу с Тайванем о воссоединении
Правительство КНР готово к диалогу с Тайванем о воссоединении на основе принципа «одного Китая», заявил председатель КНР Си Цзиньпин на мероприятии к 160-летию со дня рождения первого президента КНР Сунь Ятсена.
«Мы готовы вести диалог и консультации с здравомыслящими представителями всех слоев общественности Тайваня по вопросам отношений между двумя берегами (Тайваньского пролива. — “Ъ”) и национального воссоединения на основе приверженности принципу "одного Китая" и "Консенсусу 1992 года"»,— сказал Си Цзиньпин (цитата по ТАСС).
«Консенсус 1992 года» — договоренность, достигнутая в Гонконге между представителями Коммунистической партии Китая и правившей тогда на Тайване партии «Гоминьдан». Она закрепляет признание существования в мире только одного китайского государства. Однако документ оставляет право каждой стороне трактовать его по-своему: Пекин подразумевает под ним КНР, образованную в 1949 году, а Тайвань — существовавшую до этого на материке Китайскую Республику.