Си Цзиньпин: Китай готов к диалогу с Тайванем о воссоединении

«Консенсус 1992 года» — договоренность, достигнутая в Гонконге между представителями Коммунистической партии Китая и правившей тогда на Тайване партии «Гоминьдан». Она закрепляет признание существования в мире только одного китайского государства. Однако документ оставляет право каждой стороне трактовать его по-своему: Пекин подразумевает под ним КНР, образованную в 1949 году, а Тайвань — существовавшую до этого на материке Китайскую Республику.