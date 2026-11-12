Уиткофф и Кушнер приземлились во Внуково
Американский самолет прибыл из Абу-Даби в Москву во время ожидаемого визита спецпосланников президента США Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера. Судно приземлилось во Внуково, передают ТАСС и «Интерфакс».
Помощник президента России Юрий Ушаков накануне сообщал, что американские переговорщики должны прилететь в Москву утром 12 ноября. Во Внуково уже прибыл кортеж из автомобилей «Аурус», пишет «РИА Новости».
Встреча американских спецпосланников с президентом России Владимиром Путиным запланирована на первую половину дня. Перед ней, по данным Reuters, Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер встретятся с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым.