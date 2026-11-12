Reuters: Уиткофф и Кушнер встретятся с Дмитриевым до переговоров в Кремле

Специальные посланники президента США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер встретятся с главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым перед переговорами с президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.