Reuters: Уиткофф и Кушнер встретятся с Дмитриевым до переговоров в Кремле
Специальные посланники президента США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер встретятся с главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым перед переговорами с президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Когда и где состоится встреча, пока неизвестно. Их переговоры с Владимиром Путиным запланированы на первую половину дня 12 ноября, говорил помощник российского президента Юрий Ушаков.
Как сообщалось, американские переговорщики должны прилететь в Москву утром. В 6:52 мск американский борт Boeing C-40 Clipper, вылетевший из Абу-Даби, пересек границу Латвии с Россией, сообщает «РИА Новости».
Переговоры в Абу-Даби между представителями России, Украины и США прошли 10-11 ноября. На них обсуждали гарантии безопасности для сторон конфликта и территориальный вопрос — его Джаред Кушнер называл самым трудным. По его словам, 12 ноября представители США планируют обсудить с президентом России Владимиром Путиным подготовленные вместе с Украиной и европейскими странами предложения по урегулированию конфликта.