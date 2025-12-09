В центре Воронежа ДСК возводит 33-этажную высотку за 2,3 млрд рублей

Воронежское ООО «Специализированный застройщик ДСК-2» (входит в ГК «Домостроительный комбинат», основателем которой является депутат облдумы Сергей Лукин) планирует построить 33-этажный жилой дом стоимостью 2,3 млрд руб. в составе жилого комплекса «Парад Планет» в Ленинском районе Воронежа. Соответствующие данные приведены в опубликованной проектной декларации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Речь идет о реализации очередного этапа строительства ЖК на улице Ворошилова, 10/1. Проектом предусмотрено возведение дома на 372 квартиры, среди которых студии, а также одно-, двух- и трехкомнатные варианты. Площадь жилья варьируется от 25 до 97,6 кв. м. В здании запланированы два пассажирских и два грузовых лифта. Общая площадь объекта составит 136,4 тыс. кв. м, из них жилая — 20,1 тыс. кв. м. Ввод дома в эксплуатацию намечен на второй квартал 2028 года.

На придомовой территории предусмотрены три детские площадки, одна спортивная и одна площадка для сбора мусора. Земельный участок площадью 5,3 га находится в собственности девелопера.

На сайте ГК ДСК отмечается, что «Парад Планет» позиционируется как жилой комплекс нового поколения. Он формируется на месте бывших промышленных зон в квартале, ограниченном улицами Девицкий выезд, Бахметьева и Ворошилова. К освоению этой территории приступили в апреле 2024 года. На площадке бывшего мясокомбината в центре Воронежа девелопер планировал создать «Квартал мечты» (ныне — «Парад Планет»): 13 домов переменной этажности, деловой центр и детсад на 140 мест. Риелторы называли спрос на жилье здесь высоким.

Его стоимость тогда оценивалась в 13 млрд руб. Срок реализации — до 2030 года.

Согласно информации девелопера, застройка формируется из отдельно стоящих башенных домов, что, по оценке компании, позволяет «эффективно использовать участок и разграничивать пространства для проживания и общественных функций». Сейчас скорректированный проект включает 11 зданий от 18 до 30 этажей. Общая площадь квартир — 190 тыс. кв. м, а предполагаемая численность жителей — около 6 тыс. человек.

Застройщик указывает, что на территории планируется строительство двухэтажного детского сада на 140 мест. Первые этажи домов займут магазины, аптеки, кафе, офисы и другие объекты услуг. Во дворах запланированы зоны для отдыха, игр и спорта. Также обещают подземные паркинги вместимостью около 3 тыс. машиномест.

Анна Швечикова