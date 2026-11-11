В Госдуму внесли проект об ограничении операций подозрительных физлиц

Согласно инициативе, ЦБ наделяется функцией выявления рисков подозрительных операций; признаки регулятор определит с Росфинмониторингом. Информацию о рисках ЦБ будет передавать банкам через личные кабинеты. Банк при выявлении таких операций обязан незамедлительно ввести ограничения сроком до года.