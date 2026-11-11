В Госдуму внесли проект об ограничении операций подозрительных физлиц
В Госдуму внесен законопроект, обязывающий банки с 1 марта 2028 года ограничивать физлицам, подозреваемым в сомнительных операциях, внесение наличных и зачисление переводов от других граждан суммой 30 тыс. руб. в месяц. Авторы — глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков и вице-спикер Совфеда Николай Журавлев.
Согласно инициативе, ЦБ наделяется функцией выявления рисков подозрительных операций; признаки регулятор определит с Росфинмониторингом. Информацию о рисках ЦБ будет передавать банкам через личные кабинеты. Банк при выявлении таких операций обязан незамедлительно ввести ограничения сроком до года.
Клиент сможет обжаловать решение, представив документы. Банк рассмотрит их за семь рабочих дней. Оспорить подтверждение оснований можно в суде после досудебной процедуры. Нарушение требований грозит отзывом лицензии.