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Выпуск газеты №208«Ъ» Газета
Финансы

Набсовет Сбербанка одобрил назначение Дмитрия Григоренко зампредом правления

Наблюдательный совет Сбербанка одобрил назначение Дмитрия Григоренко на должность заместителя председателя правления. Ходатайство о согласовании кандидатуры, предложенной главой банка Германом Грефом, будет направлено в Банк России. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.
Дмитрий Григоренко

Дмитрий Григоренко

Анатолий Жданов / Коммерсантъ

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На новом посту Дмитрий Григоренко будет курировать стратегически важные проекты Сбербанка. Среди них — развитие взаимоотношений группы с правительством и региональными властями, включая вопросы цифровизации и применения искусственного интеллекта в государственном секторе.
Дмитрий Григоренко с января 2020 года занимал пост вице-премьера, руководителя аппарата правительства. До этого он работал в системе Федеральной налоговой службы.
Сбербанк
Дмитрий Григоренко
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