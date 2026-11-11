Набсовет Сбербанка одобрил назначение Дмитрия Григоренко зампредом правления
Наблюдательный совет Сбербанка одобрил назначение Дмитрия Григоренко на должность заместителя председателя правления. Ходатайство о согласовании кандидатуры, предложенной главой банка Германом Грефом, будет направлено в Банк России. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.
На новом посту Дмитрий Григоренко будет курировать стратегически важные проекты Сбербанка. Среди них — развитие взаимоотношений группы с правительством и региональными властями, включая вопросы цифровизации и применения искусственного интеллекта в государственном секторе.
Дмитрий Григоренко с января 2020 года занимал пост вице-премьера, руководителя аппарата правительства. До этого он работал в системе Федеральной налоговой службы.