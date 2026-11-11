Россия и Сербия обсудили возможность продления поставок газа

Поставки российского природного газа в регион начались в 1978 году. Основным партнером «Газпрома» в стране считается «Сербиягаз». Долгосрочный контракт между компаниями закончился летом 2025 года, после чего стороны заключали краткосрочные соглашения. С 2021 года поставки газа идут по «Балканскому потоку» — продолжению «Турецкого потока». Наряду с поставками газа из России страна получает газ из Азербайджана.