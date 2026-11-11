Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №208

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №208«Ъ» Газета
ИндустрииНефть и газ

Россия и Сербия обсудили возможность продления поставок газа

Глава «Газпрома» Алексей Миллер и председатель наблюдательного совета «Сербиягаз» Александр Вулин обсудили возможность продления поставок российского газа в республику. О встрече сообщила пресс-служба холдинга.
С начала года договор продлевался уже несколько раз. Последнее продление произошло в сентябре — тогда стороны договорились, что поставки на льготных условиях продолжатся до 31 декабря.
Днем господин Вулин встретился с главой МИДа Сергеем Лавровым. Министр выразил надежду, что стороны придут к долгосрочному контракту, поскольку это будет выгодно для двух стран.
Поставки российского природного газа в регион начались в 1978 году. Основным партнером «Газпрома» в стране считается «Сербиягаз». Долгосрочный контракт между компаниями закончился летом 2025 года, после чего стороны заключали краткосрочные соглашения. С 2021 года поставки газа идут по «Балканскому потоку» — продолжению «Турецкого потока». Наряду с поставками газа из России страна получает газ из Азербайджана.