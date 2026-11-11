Умер посол России в США Александр Дарчиев

Александр Дарчиев родился 14 мая 1960 года в Будапеште в семье дипломата. В 1983 году он поступил на исторический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. После поступил в Институт США и Канады АН СССР, где в 1987 году защитил кандидатскую диссертацию по теме: «Леволиберальные силы в общественно-политической жизни США, 70–80-е годы».