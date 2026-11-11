Умер посол России в США Александр Дарчиев
Российский посол в США Александр Дарчиев умер в возрасте 66 лет. Об этом сообщает пресс-служба МИДа. Причина смерти не уточняется. Господин Дарчиев был российским послом в США с марта 2025 года, а также постоянным наблюдателем при Организации американских государств.
Александр Дарчиев родился 14 мая 1960 года в Будапеште в семье дипломата. В 1983 году он поступил на исторический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. После поступил в Институт США и Канады АН СССР, где в 1987 году защитил кандидатскую диссертацию по теме: «Леволиберальные силы в общественно-политической жизни США, 70–80-е годы».
Дипломатическую службу Александр Дарчиев начал в 1992 году, вступив в должность советника посольства России в США. С 2003 по 2005 год занимал пост главы департамента Северной Америки МИД РФ. В 2005 году господин Дарчиев вернулся в посольство РФ в США, став советником-посланником.
В 2010 году дипломат был назначен директором департамента Северной Америки МИД РФ. С 2014 года по январь 2021 года господин Дарчиев был послом России в Канаде. После он вновь занял должность директора департамента Северной Америки МИД РФ, а с 2025 года — департамента Северной Атлантики МИД РФ. За свою карьеру дипломат был удостоен орденов Дружбы и Почета.