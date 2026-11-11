В Рослесхозе отчитались о 6 млн га лесных пожаров

В 2025 году, по данным ведомства, огонь прошел 4,3 млн га леса, в 2024-м — 8,3 млн га, в 2023-м — 4,5 млн га. При этом, например, в 2021 году сгорело 9,9 млн га леса. В распоряжении Рослесхоза — 28 тыс. пожарных, 90,5 тыс. единиц оборудования и 1,8 тыс. беспилотников. В июне 2026 года в ведомстве отчитывались о сокращении площади лесных пожаров более чем вдвое: в весеннем сезоне огонь прошел 1,15 млн га леса против прошлогодних 3,2 млн га. В Рослесхозе это связывали с тем, что пожары стали быстрее находить и лучше тушить. Так, по данным ведомства, в 2026 году на охрану лесов от пожаров, в том числе на авиационный и наземный мониторинг, было направлено 26,6 млрд руб. из федерального бюджета (на 6,9 млрд руб. больше, чем в 2025 году). Кроме того, было создано 14 новых подразделений авиационной охраны, в том числе в Якутии, Коми и Хабаровском крае. Господин Советников 11 ноября на встрече с премьером сообщил, что на работу в авиаотделения были наняты 1,1 тыс. парашютистов-десантников. А Михаил Мишустин призвал ведомство активнее использовать в работе современные подходы, напомнив о вступивших летом 2026 года в силу изменениях в Лесной кодекс РФ. По словам премьера, поправки позволяют Рослесхозу использовать геоинформационные системы и другое программное обеспечение для мониторинга пожаров.