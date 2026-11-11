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Выпуск газеты №208«Ъ» Газета
МирКонфликты

Восточная Европа ответила Фридриху Мерцу

Лидеры четырех стран отвергли финансовый ультиматум канцлера ФРГ
Заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о готовности заблокировать проект семилетнего бюджета ЕС, если все европейцы не скинутся на помощь Украине (см. “Ъ” от 11 ноября), спровоцировало бурный скандал. Премьер-министры Словакии и Чехии обвинили канцлера в шантаже, а лидеры Венгрии и Болгарии хотя и в более мягких формулировках, но тоже отвергли ультиматум канцлера. Тем временем глава Евросовета Антониу Кошта подготовил новое компромиссное предложение в попытке потушить стремительно разрастающийся спор.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц

Lisi Niesner / Reuters

С тех пор как в СМИ попало письмо канцлера ФРГ Фридриха Мерца к главе Евросовета Антониу Коште о намерении заблокировать бюджет ЕС, если какие-то страны—члены союза не возьмут на себя обязательства по участию в финансировании Украины, ситуация накалилась до предела. Словакия, Чехия, Венгрия и Болгария, к которым и были обращены угрозы канцлера, дружно отказались поддаваться давлению. Досталось Мерцу и от министра финансов Эстонии Юргена Лиги, который упрекнул его в недостаточной поддержке Украины. А ей сейчас требуются дополнительные €70 млрд, чтобы закрыть дефицит бюджета на 2027 год. Евросоюз пока договорился выделить €45 млрд, но каким образом будут изысканы эти деньги и кто готов будет «скинуться» на поддержку Украины, пока неясно. В любом случае упомянутая четверка стран в этот список не входит.
Премьер Словакии Роберт Фицо и его чешский коллега Андрей Бабиш оперативно откликнулись на угрозы Мерца и выступили против него единым фронтом, дав во вторник, 10 ноября, совместную пресс-конференцию. На ней они в один голос обвинили канцлера ФРГ в шантаже. «Мы должны дать отпор шантажу. То, что делает федеральный канцлер,— это классический пример шантажа, и я его отвергаю. Мы — суверенная страна. Мы — Словацкая Республика. У нас есть собственная позиция,— начал свое выступление Фицо и продолжил: — Если федеральный канцлер придет и скажет, что заблокирует бюджет ЕС, потому что хочет, чтобы все страны подписали соглашение о займе в €70 млрд для Украины, я скажу ему "нет"».
В заключение Фицо пригрозил, что сам заблокирует бюджет ЕС.
Бабиш в своей риторике не отставал от коллеги: «Мы — суверенная Чешская Республика. И мой голос в Европейском совете точно такой же, как и голос канцлера Мерца. Поэтому мы должны обсудить за закрытыми дверями, как обстоят дела. Я уже отказался гарантировать кредит для Украины»,— сказал он и напомнил, что в проекте бюджета ЕС с 2028 по 2034 год уже заложено €100 млрд на помощь Киеву. «Вопрос в том, должны ли эти деньги вообще быть в бюджете»,— добавил чешский премьер. По его словам, эти средства еще понадобятся ЕС для того, чтобы профинансировать восстановление Украины после окончания конфликта.

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Заметно сдержаннее высказался премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр, который в самый разгар конфликта оказался с визитом в Берлине. На совместной пресс-конференции с Мерцем ему не удалось избежать вопроса об угрозе канцлера, и он сказал, что не разделяет жестких высказываний своих коллег, но и денег Украине давать не намерен. «Я не стал бы называть это шантажом — я вообще избегаю подобных слов, ведь в современном мире все взаимосвязано. Однако, на мой взгляд, такой подход (угрозу блокировки бюджета ЕС.— “Ъ”) вряд ли можно назвать удачным сигналом»,— сказал Мадьяр, выступая в Берлине. Он пояснил, что считает требование Мерца неприемлемым и что его страна не может взять на себя дополнительную финансовую нагрузку по обеспечению потребностей Киева, так как сама сталкивается с дефицитом бюджета. Венгерский премьер предложил продолжить консультации «в Берлине, Дублине и Брюсселе», намекая на грядущие встречи лидеров ЕС.
Премьер-министр Болгарии Румен Радев, как и Мадьяр, решил сделать упор на дефицит бюджета. Выступая в Варне, он сообщил, что Болгария просто не имеет возможности поддерживать Украину деньгами, но зато поставляет ей энергоресурсы.
Впрочем, выступления премьеров стран-неплательщиц не убедили Мерца. Канцлер вновь повторил, что финансирование Украины должно распределяться более справедливо и «продолжать в том же духе не лучший вариант».
«Политика в отношении Украины должна быть в полной мере интегрирована в бюджет Евросоюза»,— отрезал он.
Унять разгоревшиеся страсти попытался глава Евросовета Антониу Кошта, которому изначально и было направлено письмо с инициативой Мерца. По данным Euronews, канцлер ФРГ добивался от него, чтобы тот вынес вопрос финансирования Украины и согласования бюджета ЕС на обсуждение в рамках неформальной встречи лидеров стран союза 13 ноября в Дублине. Кошта с этим согласился.
Однако уже 11 ноября стало известно, что глава Евросовета подготовил новое, компромиссное предложение, но представит его только 21 ноября в Брюсселе, за несколько дней до специального заседания Совета ЕС. Таким образом, и у Мерца, и у его оппонентов будет почти две недели, чтобы перейти от публичных споров к кулуарному решению проблемы.
Евросоюз
Германия
Украина. Отношения с Западом
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Авторы

  • Вероника Вишнякова
    Вероника Вишнякова
    обозреватель