Восточная Европа ответила Фридриху Мерцу

Заметно сдержаннее высказался премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр, который в самый разгар конфликта оказался с визитом в Берлине. На совместной пресс-конференции с Мерцем ему не удалось избежать вопроса об угрозе канцлера, и он сказал, что не разделяет жестких высказываний своих коллег, но и денег Украине давать не намерен. «Я не стал бы называть это шантажом — я вообще избегаю подобных слов, ведь в современном мире все взаимосвязано. Однако, на мой взгляд, такой подход (угрозу блокировки бюджета ЕС.— “Ъ”) вряд ли можно назвать удачным сигналом»,— сказал Мадьяр, выступая в Берлине. Он пояснил, что считает требование Мерца неприемлемым и что его страна не может взять на себя дополнительную финансовую нагрузку по обеспечению потребностей Киева, так как сама сталкивается с дефицитом бюджета. Венгерский премьер предложил продолжить консультации «в Берлине, Дублине и Брюсселе», намекая на грядущие встречи лидеров ЕС.