Консервативная Америка возлюбила умеренный центр
В битве за Сенат демократы победили в восьмом по счету «республиканском» штате
Кандидат от демократов Скотт Колом победил в гонке за место в Сенате США от штата Миссисипи, что стало известно после длительного подсчета бюллетеней. Он станет первым чернокожим сенатором от этого штата с конца XIX века и первым в его истории избранным всенародным голосованием. Это стало восьмой по счету победой демократов в консервативных штатах, которые десятилетиями голосовали за республиканцев. Говорить о смене идеологии консервативного американца преждевременно, но одна тенденция налицо: избиратель устал от «экстремизма» администрации Трампа и отдает предпочтение центристам.
О том, что Скотт Колом победил свою конкурентку — республиканку Синди Хайд-Смит, стало известно 11 ноября по итогам затянувшегося подсчета голосов. Итоги голосования подводили больше недели из-за минимального разрыва между кандидатами — он составлял всего 0,5%, а также необходимости вручную верифицировать тысячи бюллетеней из-за особенностей избирательной системы штата.
В итоге, по данным Associated Press, после подсчета 98,73% бюллетеней господин Колом получил 49,19% голосов избирателей, а госпожа Хайд-Смит — 48,71%. Исход этих выборов решили голоса чуть более 4,7 тыс. человек.
Новоиспеченный, 43-летний сенатор Колом, окружной прокурор и выпускник Джорджтаунского университета, судя по его биографии, не является стандартным левым активистом с либеральной повесткой. В ходе своей предвыборной кампании он избегал громких лозунгов прогрессистов от Демократической партии типа «Лишите финансирования полицию!», который стал символом левых во времена движения Black Lives Matter.
Наоборот, бывший прокурор шел на выборы под лозунгом «Закон, порядок и защита от криминала».
Он также делал упор на улучшение медицинского обслуживания в пригородах Миссисипи, говорил о необходимости поддержки ветеранов и апеллировал к христианским ценностям.
Его же соперница по выборам, 67-летняя республиканка Синди Хайд-Смит в своем предвыборном нарративе в основном следовала стандартному набору штампов сторонников Дональда Трампа.
Она, в частности, агитировала за запрет абортов, говорила о культурных войнах, выступала за право на ношение оружия, а своего соперника называла «агентом Байдена» и публиковала в соцсетях фото в окружении артефактов времен Конфедерации.
Она мало выезжала на места общаться с избирателями, предпочитая закрытые встречи «для своих», и отказалась от дебатов со своим соперником. Вероятно, она полагалась на то, что «красный» штат Миссисипи по инерции проголосует за республиканцев, и ошиблась. Ее соперник без устали ездил по штату, благодаря чему ему удалось поднять явку на выборы среди афроамериканцев и «переманить» на свою сторону критические 5–7% белого населения.
Скотт Колом стал далеко не первым демократом, победившим в «республиканском» штате. До этого его однопартийцы выиграли еще семь сенатских мест в таких штатах, как Канзас, Техас, Южная и Северная Каролина, Айова, Огайо и Мэн, которые считались традиционным оплотом республиканцев. И если посмотреть на биографии победителей, а также их предвыборные лозунги, то во всех этих гонках сложилась ситуация, схожая с тем, что была в Миссисипи.
Например, в Канзасе демократ Адам Хэмилтон победил республиканца Роджера Маршалла, и это стало сенсацией. Как и господин Колом, Хэмилтон, будучи пастором методистской церкви и убежденным центристом, избегал левой радикальной риторики, делал ставку на сельские общины и традиционные ценности и говорил с избирателями с позиций христианской морали.
Победивший в Техасе Джеймс Таларико, бывший учитель средней школы, в своей кампании сосредоточился на проблемах в системе образования.
Педиатр, профессор медицины Энни Эндрюс из Южной Каролины, разгромившая на выборах сестру покойного сенатора Линдси Грэма Дарлин, позиционировала себя как прагматичного технократа, фокусируясь на детском здравоохранении и снижении стоимости лекарств.
Все выпады ее конкурентов, называвших ее «вашингтонской социалисткой», не возымели на избирателей никакого эффекта.
В Айове победил фермер и чемпион паралимпиады по баскетболу на колясках Джош Турек, в Мэне — бывший лесоруб и профсоюзный лидер Трой Джексон, в Северной Каролине и Огайо одержали победу классические центристы «старой школы» Рой Купер и Шеррод Браун, причем последний является последовательным критиком капиталистов с Уолл-стрит, что оказалось очень близко рабочим местных заводов.
Демократы выигрывают консервативные штаты не впервые — это неоднократно случалось в истории современных США. Однако нынешние промежуточные выборы показали, что налицо тенденция: безусловная лояльность Дональду Трампу и привычная митинговая риторика республиканцев про заговоры и «культурные войны» больше не действуют на избирателя.
Там, где люди сталкиваются с закрытием больниц, ростом стоимости бензина, проблемами со школами и инфляцией, они выбирают прагматизм.
Демократическая партия уловила этот запрос избирателей, отказавшись в консервативных штатах от раздражающей местное население прогрессивной риторики.
А вот республиканцы, похоже, не уловили этот тренд. Как отмечает издание The Hill, «республиканцы поплатились за собственную самоуверенность». По мнению обозревателей издания, привычка выдвигать безынициативных кандидатов старой формации, за словами которых нет ничего, кроме лозунга Make America Great Again, дает сбой даже на самом лояльном электоральном поле.
Но, несмотря на победу, последние выборы стали своеобразным «холодным душем» и для демократов. Ведь они показали, что радикальная левая повестка не срабатывает в большей части страны, а успех имеет умеренная и центристская. Избиратель стал прагматиком и больше не покупается ни на леволиберальное морализаторство, ни на правый популизм.