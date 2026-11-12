Консервативная Америка возлюбила умеренный центр

Скотт Колом стал далеко не первым демократом, победившим в «республиканском» штате. До этого его однопартийцы выиграли еще семь сенатских мест в таких штатах, как Канзас, Техас, Южная и Северная Каролина, Айова, Огайо и Мэн, которые считались традиционным оплотом республиканцев. И если посмотреть на биографии победителей, а также их предвыборные лозунги, то во всех этих гонках сложилась ситуация, схожая с тем, что была в Миссисипи.