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Выпуск газеты №209«Ъ» Газета
Медиа и ТелекомIT

Anthropic назвала дату IPO

Американская компания-разработчик систем искусственного интеллекта Anthropic объявила дату IPO — первичного публичного размещения акций компании на фондовой бирже. Торговля акциями Anthropic начнется на NASDAQ 19 ноября.
Ранее компания официально объявила о старте роуд-шоу — презентации себя потенциальным акционерам и крупным инвесторам.
Таким образом, на биржу выходит разработчик нейросети Claude, одного из главных конкурентов OpenAI. Сегодняшняя оценка компании составляет $1,4 трлн. Это большая цифра, даже с учетом нынешних темпов роста ИИ-рынка.