Anthropic назвала дату IPO
Американская компания-разработчик систем искусственного интеллекта Anthropic объявила дату IPO — первичного публичного размещения акций компании на фондовой бирже. Торговля акциями Anthropic начнется на NASDAQ 19 ноября.
Ранее компания официально объявила о старте роуд-шоу — презентации себя потенциальным акционерам и крупным инвесторам.
Таким образом, на биржу выходит разработчик нейросети Claude, одного из главных конкурентов OpenAI. Сегодняшняя оценка компании составляет $1,4 трлн. Это большая цифра, даже с учетом нынешних темпов роста ИИ-рынка.