Правительство России одобрило ко второму чтению поправки в проект бюджета

Кроме того, были одобрены поправки в проект закона об особенностях исполнения федерального бюджета, налоговый и бюджетные кодексы. По данным Минфина, в проект бюджета внесли три группы правок. Первая была связана с финансированием национальных проектов, вторая — с распределением средств с учетом нормативно-правовых актов и обоснований министерств и ведомств. В третью группу вошли правки, которые касаются перераспределения с увеличением бюджетных средств по госпрограммам и непрограммным направлениям.