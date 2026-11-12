Правительство России одобрило ко второму чтению поправки в проект бюджета
Правительство России одобрило поправки ко второму чтению проекта бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов России. Общий объем средств по предложенным изменениям составляет около 8,7 трлн руб.
Кроме того, были одобрены поправки в проект закона об особенностях исполнения федерального бюджета, налоговый и бюджетные кодексы. По данным Минфина, в проект бюджета внесли три группы правок. Первая была связана с финансированием национальных проектов, вторая — с распределением средств с учетом нормативно-правовых актов и обоснований министерств и ведомств. В третью группу вошли правки, которые касаются перераспределения с увеличением бюджетных средств по госпрограммам и непрограммным направлениям.
В частности, Минфин доработал законопроект по налоговым изменениям с учетом предложений бизнеса. В проекте федерального бюджета внесли правки в порядок расчета сверхдохода для металлургов с учетом потерь при добыче и извлечении полезных компонентов из руды. Министерство также определило виды внешнеэкономической деятельности, в отношении которых регионы вправе устанавливать пониженные ставки по упрощенной системе налогообложения.
Законопроект был принят в первом чтении 30 октября. В расходах были выделены семь приоритетов: «Народосбережение и семья», «Достойная работа», «Пространство для жизни», «Сильная экономика», «Технологии для людей», «Наши ценности», «Наша Победа». Согласно проекту, в 2027 году доходы бюджета составят 43,3 трлн руб., расходы — 48,7 трлн руб. Планируется, что доходы в 2028 и 2029 годах увеличатся до 45,8 трлн руб. и 48,6 трлн руб. соответственно, а расходы — до 50,9 трлн руб. и 53,9 трлн руб.