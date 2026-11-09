Устроивший стрельбу в центре Кракова умер в больнице
Мужчина, который 7 ноября устроил стрельбу на Главной рыночной площади в центре польского Кракова, умер в больнице сегодня утром. Об этом сообщила полиция Малопольского воеводства в соцсети X.
По словам воеводы Малопольского воеводства Кшиштофа Кленчара, состояние нападавшего было изначально крайне тяжелым. Врачи пытались спасти молодого человека, ему сделали как минимум три операции, передает Onet. Источники издания уточняли, что речь идет о гражданине Польши Михале О. В МВД заявили, что нападавшему 24 года, он жил в Островце-Свентокшиском.
7 ноября молодой человек в маскировочной одежде въехал на площадь в Кракове на автомобиле и начал стрелять по случайным прохожим. Погибли шесть человек, ранены — еще 16, в том числе сотрудники полиции. Во время обыска в доме нападавшего обнаружены тела его сестры и родителей. Возбуждено дело по статье о терроризме.