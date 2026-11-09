Устроивший стрельбу в центре Кракова умер в больнице

7 ноября молодой человек в маскировочной одежде въехал на площадь в Кракове на автомобиле и начал стрелять по случайным прохожим. Погибли шесть человек, ранены — еще 16, в том числе сотрудники полиции. Во время обыска в доме нападавшего обнаружены тела его сестры и родителей. Возбуждено дело по статье о терроризме.