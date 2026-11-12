Российская теннисистка Андреева досрочно вышла в полуфинал Итогового турнира WTA
Мирра Андреева обыграла Арину Соболенко в матче Итогового турнира WTA
Российская теннисистка Мирра Андреева обыграла белорусскую спортсменку Арину Соболенко в матче второго тура группового этапа Итогового турнира WTA. Игра завершилась со счетом 6:4, 6:0 в пользу Андреевой.
Мирра Андреева обеспечила себе досрочный выход в полуфинал, поскольку победа стала для нее второй на турнире. 10 ноября российская теннисистка обыграла украинскую спортсменку Элину Свитолину.
В Итоговом турнире WTA участвуют восемь теннисисток, которые показали лучший результат в сезоне 2026 года. 19-летняя Мирра Андреева — третья ракетка мира, Арина Соболенко — вторая ракетка мира.