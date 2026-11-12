США и Китай считают важным проведение трехсторонних встреч с участием России
Госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД Китая Ван И провели телефонный разговор
Госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД Китая Ван И провели телефонный разговор. По итогам переговоров Госдеп Соединенных Штатов сообщил, что Вашингтон и Пекин считают важным проведение трехсторонних встреч с участием Москвы.
«Они (Марко Рубио и Ван И.— "Ъ") согласились с важностью проведения конструктивных переговоров на уровне лидеров для продвижения таких целей, как мир и денуклеаризация, в том числе в рамках любой потенциальной трехсторонней встречи лидеров с участием России»,— написано в сообщении Госдепа в соцсети X.
Телефонный разговор госсекретаря США и главы МИД Китая состоялся по просьбе китайской стороны. Марко Рубио и Ван И обсудили предстоящие саммит АТЭС и встречу G20, а также «двусторонние обязательства на уровне лидеров по поддержанию конструктивных отношений».