США и Китай считают важным проведение трехсторонних встреч с участием России

«Они (Марко Рубио и Ван И.— "Ъ") согласились с важностью проведения конструктивных переговоров на уровне лидеров для продвижения таких целей, как мир и денуклеаризация, в том числе в рамках любой потенциальной трехсторонней встречи лидеров с участием России»,— написано в сообщении Госдепа в соцсети X.