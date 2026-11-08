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Выпуск газеты №206«Ъ» Газета
МирКонфликты

«США и Иран стремительно движутся к возобновлению войны»

Как повлияет победа демократов в США на войну с Ираном — мнения СМИ
Итоги промежуточных выборов в Конгресс США окажут влияние на внешнюю политику США и в том числе на войну с Ираном. В этом убеждены многие обозреватели и аналитики международных СМИ. Вопрос заключается в том, приведет ли это к полному изменению курса в отношениях с Ираном, либо дело ограничится отставкой ключевых сторонников Трампа, ответственных за начало войны с Ираном.

Vahid Salemi / AP

CNBC (Нью-Джерси, США)

Риск эскалации войны с Ираном остается высоким, несмотря на победу демократов
По мнению аналитиков, США и Иран стремительно движутся к возобновлению войны, несмотря на то что на этой неделе окрепли надежды, будто уверенная победа демократов на промежуточных выборах приведет к прекращению конфликта.
Напряженность на Ближнем Востоке после выборов не ослабла. К тому же демократы официально вступят в свои полномочия только в январе. «В течение всей недели нас поражал контраст между растущими опасениями по поводу эскалации в Персидском заливе и оптимизмом участников рынка, находящихся за тысячи миль оттуда, оптимизмом, который подпитывается лишь заголовками новостей и надеждами на скорое разрешение конфликта»,— написала 6 ноября в своем обзоре для инвесторов Хелима Крофт, руководитель отдела глобальной сырьевой стратегии в RBC Capital Markets.
«Президент Дональд Трамп полон решимости любой ценой не допустить появления у Ирана ядерного оружия,— заявил Боб Макналли, президент компании Rapidan и бывший советник президента Джорджа Буша-младшего по вопросам энергетики,— Иранский режим, в свою очередь, идти на это не желает».
По его словам, пока сохраняются эти фундаментальные разногласия между США и Ираном, будет сохраняться и динамика эскалации.

Politico (Арлингтон, США)

Некоторые демократы не хотят ждать января, чтобы остановить войну Трампа в Иране
Демократы получат контроль над Конгрессом в январе. Но первая возможность использовать средства, выделенные президентом Дональдом Трампом на войну с Ираном, может появиться еще раньше. Законодатели должны продлить федеральное финансирование до 11 декабря, иначе их ждет приостановка работы правительства — всего за несколько недель до того, как республиканцы потеряют большинство в Палате представителей и Сенате.
Некоторые члены партии теперь заявляют, что любые меры по расходам в конце года должны блокировать финансирование военного конфликта.
Главный представитель демократов в комитете Палаты представителей по ассигнованиям не исключает, что к концу года может разгореться борьба по этому вопросу. «Демократы категорически не станут финансировать развязанную Трампом войну с Ираном — войну, которая легла финансовым бременем на американские семьи»,— заявила Politico 5 ноября член Палаты представителей от штата Коннектикут Роза Делауро.
Лидер демократического меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис, который в следующем году может занять пост спикера, отметил: «Мы проведем обсуждение, посвященное безрассудной и дорогостоящей войне с Ираном, которую самовольно начал Дональд Трамп». Он добавил: «Итоги выборов ясно показывают, что американский народ требует привлечения к ответственности и прекращения этой войны».

The Times of Israel (Иерусалим, Израиль)

Демократы нацелились на Хегсета — война с Ираном усиливает давление после выборов
Давление на военного министра США Пита Хегсета растет: после победы на выборах демократы намерены добиться его отставки в Конгрессе, а республиканцы возлагают на него вину за свое поражение на выборах. Хегсет, бывший ведущий телеканала Fox News и офицер Национальной гвардии, с момента вступления в должность в начале 2025 года уже не раз оказывался в центре скандалов. Однако теперь его положение может стать критическим. Президент Дональд Трамп пока продолжает поддерживать Хегсета: отвечая на вопрос о том, собирается ли он заменить главу Пентагона, Трамп заявил, что тот «отлично справляется со своей работой».
Некоторые американские законодатели дали понять, что их внимание сосредоточено на Пите Хегсете, Пентагоне и войне с Ираном.
«Я намерен заняться Питом Хегсетом. Он не только некомпетентен и коррумпирован — он подрывает нашу национальную безопасность и безопасность наших военнослужащих»,— заявил член Палаты представителей Джейсон Кроу, демократ из комитета по делам вооруженных сил.
Адам Смит, старший представитель Демократической партии в этом же комитете, отметил, что первоочередной задачей станет «осуществление жесткого контроля за деятельностью военного ведомства и администрации Трампа», в том числе в контексте «незаконной войны против Ирана».

RFI (Париж, Франция)

После промежуточных выборов Тегеран играет в дипломатию и стремится уменьшить влияние Вашингтона в Персидском заливе
После завершения промежуточных выборов в США на Ближнем Востоке сохраняется неопределенность относительно возможного возобновления войны. 5 ноября Дональд Трамп повторил свои угрозы, заявив, что Соединенные Штаты могут уничтожить остатки (военной мощи.— “Ъ”) Ирана.

Иран хотят атаковать при особых астрономических условиях

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Иран активизирует свои дипломатические усилия. В последние дни различные высокопоставленные иранские чиновники неоднократно заявляли: «Переговоры с американцами не возобновятся, пока они не возьмутся за выполнение семи условий, выдвинутых Ираном». В ожидании ответа от Вашингтона иранский режим продолжает свое многостороннее дипломатическое наступление.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи за последние 48 часов провел телефонные переговоры с несколькими лидерами стран Персидского залива. Здесь также послание остается неизменным: необходимо сделать выбор между коллективной незащищенностью и региональной безопасностью.
Подготовили Екатерина Наумова, Евгений Хвостик
Иран. Ядерная программа
США. Внешняя политика
Новости Ирана
Конгресс США

Авторы

  • Екатерина Наумова
    редактор
  • Евгений Хвостик
    Евгений Хвостик
    заместитель руководителя группы иностранной информации