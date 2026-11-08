«США и Иран стремительно движутся к возобновлению войны»

Давление на военного министра США Пита Хегсета растет: после победы на выборах демократы намерены добиться его отставки в Конгрессе, а республиканцы возлагают на него вину за свое поражение на выборах. Хегсет, бывший ведущий телеканала Fox News и офицер Национальной гвардии, с момента вступления в должность в начале 2025 года уже не раз оказывался в центре скандалов. Однако теперь его положение может стать критическим. Президент Дональд Трамп пока продолжает поддерживать Хегсета: отвечая на вопрос о том, собирается ли он заменить главу Пентагона, Трамп заявил, что тот «отлично справляется со своей работой».