Как победа демократов на выборах повлияет на политику Трампа. Главное
Результаты выборов
По последним данным, по итогам выборов в Конгресс США, демократы точно займут 235 мест в Палате представителей, республиканцы — 146. В Сенате за демократами — 52 места, за республиканцами — 44.
CNN прогнозирует, что всего Демократической партии достанется по меньшей мере 245 мест в Палате представителей. В Сенате до сих пор еще не определены победители в голосовании за два места.
Последствия для внешней политики
Некоторые аналитики журнала Foreign Policy считают, что демократическому большинству под силу вынудить Белый дом прекратить войну с Ираном. Для этого демократам нужно проявить «политическую волю» и блокировать финансирование Пентагона.
Демократы также смогут ограничить выделение бюджета на удары по судам у Американского континента. Администрация Трампа обосновывает атаки борьбой с наркотрафиком.
Контроль парламента над бюджетной политикой позволит демократам ограничить инициативы Белого дома по сокращению военного присутствия ВС США в Европе. Инициатива ослабить санкции в отношении России вероятно получит противодействие. Как ожидают эксперты, конгрессмены наверняка инициируют расследование по факту заключения дизельной сделки между Вашингтоном и Москвой.
Демократы готовят масштабные парламентские расследования в отношении администрации Дональда Трампа, его бизнеса и ближайшего окружения. Предполагается, что конгрессмены уделят внимание контактам администрации с руководством Венесуэлы после захвата президента страны Николаса Мадуро. В центре внимания также могут оказаться сделки с иностранными компаниями, бенефициарами которых оказались близкие президента.
Последствия для внутренней политики США
Как отмечают аналитики Брукингского института, важной темой в повестке дня демократического большинства в Конгрессе нового созыва станет здравоохранение. Эксперты считают, что у демократов мало шансов продвинуть свои законодательные инициативы в области здравоохранения, пока президентом США остается Дональд Трамп, даже несмотря на победу на парламентских выборах.
Демократы намерены отменить сокращение финансирования программы медицинского страхования Medicaid, которое было введено в период администрации Дональда Трампа. Программа задумана для помощи семьям и отдельным гражданам с низким уровнем дохода. Представители партии также могут внести на рассмотрение законопроекты, направленные на снижение стоимости медицинского обслуживания и лекарственных препаратов, а также на решение проблем с доступностью жилья.
Конгрессмены заявляли о планах инициировать расследования в отношении администрации Трампа по подозрению в нарушении антимонопольного законодательства. О таких нарушениях ранее сообщали, среди прочего, сотрудники антимонопольного отдела Министерства юстиции.
Предполагается, что демократическое большинство обратит внимание на неэффективность антимонопольных мер против технологических компаний. Конгрессмены могут внести законопроект об ограничении монополизации рынка ИИ, однако аналитики ожидают, что Трамп наложит вето на инициативу.
Демократическое большинство в Сенате осложнит утверждение кандидатур на посты в судах и кабинете министров США. Становится практически невозможным утверждение республиканского кандидата на пост председателя Верховного суда, если 71-летний консерватор Джон Робертс уйдет в отставку.
Левое крыло Демократической партии может поддержать некоторые популистские инициативы Трампа, в частности, ограничение процентов по кредитным картам на уровне 10%. Это поставит республиканцев перед выбором — идти против инициатив президента и в соответствии с традиционной для партии политики дерегуляции финансового сектора, или вместе с демократами поддержать законопроект.
Возможности демократов по изменению миграционной политики останутся ограниченными. Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) подчиняется исполнительной власти, республиканцы успели выделить на работу ведомства $240 млрд. Конгрессмены от демпартии могут попытаться ограничить расходование выделенных средств.
Демократы попытаются оспорить перекройку избирательных округов. По мнению представителей партии, изменения границ ущемляют избирательные права афроамериканцев. По оценке экспертов Брукингского института, манипуляции Республиканской партии по изменению избирательных округов в Техасе, Флориде, Луизиане, Алабаме, Теннесси и Северной Каролине привели к тому, что несколько чернокожих кандидатов вынуждены были избираться на территориях с преимущественно белым населением.
Демократическая партия будет сопротивляться образовательным реформам и попытается не допустить ликвидации Министерства образования США.
Победа демократов может повлиять на ужесточение мер по борьбе с климатическими изменениями в некоторых штатах. Может быть ограничено использование ископаемого топлива.
Угроза Трампу и полномочия президента
У Трампа по итогам выборов останется возможность наложить вето на любые законопроекты Конгресса. У демократов не будет необходимых двух третей мест в парламенте, чтобы преодолеть вето.
Глава государства сохранит возможность управлять политикой с помощью исполнительных указов. Отменить их может только суд или следующая администрация президента.
Дональд Трамп по-прежнему сможет определять политику введения торговых пошлин. В значительной степени у президента останутся возможности для определения внешней политики США.
Несколько демократических кандидатов предупредили, что новый созыв Конгресса рассмотрит вопрос объявления импичмента президенту.
Под пристальным вниманием Конгресса окажутся доходы Трампа от криптовалютных сделок. В демпартии считают, что имеет место конфликт интересов и злоупотребление полномочиями.