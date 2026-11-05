Как победа демократов на выборах повлияет на политику Трампа. Главное

Как отмечают аналитики Брукингского института, важной темой в повестке дня демократического большинства в Конгрессе нового созыва станет здравоохранение. Эксперты считают, что у демократов мало шансов продвинуть свои законодательные инициативы в области здравоохранения, пока президентом США остается Дональд Трамп, даже несмотря на победу на парламентских выборах.

Демократы намерены отменить сокращение финансирования программы медицинского страхования Medicaid, которое было введено в период администрации Дональда Трампа. Программа задумана для помощи семьям и отдельным гражданам с низким уровнем дохода. Представители партии также могут внести на рассмотрение законопроекты, направленные на снижение стоимости медицинского обслуживания и лекарственных препаратов, а также на решение проблем с доступностью жилья.

Конгрессмены заявляли о планах инициировать расследования в отношении администрации Трампа по подозрению в нарушении антимонопольного законодательства. О таких нарушениях ранее сообщали, среди прочего, сотрудники антимонопольного отдела Министерства юстиции.

Предполагается, что демократическое большинство обратит внимание на неэффективность антимонопольных мер против технологических компаний. Конгрессмены могут внести законопроект об ограничении монополизации рынка ИИ, однако аналитики ожидают, что Трамп наложит вето на инициативу.

Демократическое большинство в Сенате осложнит утверждение кандидатур на посты в судах и кабинете министров США. Становится практически невозможным утверждение республиканского кандидата на пост председателя Верховного суда, если 71-летний консерватор Джон Робертс уйдет в отставку.

Левое крыло Демократической партии может поддержать некоторые популистские инициативы Трампа, в частности, ограничение процентов по кредитным картам на уровне 10%. Это поставит республиканцев перед выбором — идти против инициатив президента и в соответствии с традиционной для партии политики дерегуляции финансового сектора, или вместе с демократами поддержать законопроект.

Возможности демократов по изменению миграционной политики останутся ограниченными. Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) подчиняется исполнительной власти, республиканцы успели выделить на работу ведомства $240 млрд. Конгрессмены от демпартии могут попытаться ограничить расходование выделенных средств.

Демократы попытаются оспорить перекройку избирательных округов. По мнению представителей партии, изменения границ ущемляют избирательные права афроамериканцев. По оценке экспертов Брукингского института, манипуляции Республиканской партии по изменению избирательных округов в Техасе, Флориде, Луизиане, Алабаме, Теннесси и Северной Каролине привели к тому, что несколько чернокожих кандидатов вынуждены были избираться на территориях с преимущественно белым населением.

Демократическая партия будет сопротивляться образовательным реформам и попытается не допустить ликвидации Министерства образования США.