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Выпуск газеты №204/Ч«Ъ» Газета
МирБорьба за власть

Как победа демократов на выборах повлияет на политику Трампа. Главное

Демократы планируют объявить Трампу импичмент после победы на выборах
Демократическая партия одержала уверенную победу на прошедших 3 ноября выборах в Конгресс. Республиканцы потеряли большинство в обеих палатах парламента, что может повлиять на внешнюю и внутреннюю политику США. Предполагается, что демократы проведут расследования в отношении администрации Дональда Трампа, попытаются ограничить возможности Белого дома в войне с Ираном, а также изменить позицию Вашингтона в отношениях с Москвой и Киевом. Кроме того, некоторые конгрессмены-демократы уже пообещали вынести на голосование вопрос об объявлении импичмента американскому президенту. Какие изменения ожидают США после выборов и как Дональд Трамп может противодействовать Конгрессу — в подборке «Ъ».
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

Alex Brandon / AP

Результаты выборов

  • По последним данным, по итогам выборов в Конгресс США, демократы точно займут 235 мест в Палате представителей, республиканцы — 146. В Сенате за демократами — 52 места, за республиканцами — 44.

  • CNN прогнозирует, что всего Демократической партии достанется по меньшей мере 245 мест в Палате представителей. В Сенате до сих пор еще не определены победители в голосовании за два места.

Последствия для внешней политики

  • Некоторые аналитики журнала Foreign Policy считают, что демократическому большинству под силу вынудить Белый дом прекратить войну с Ираном. Для этого демократам нужно проявить «политическую волю» и блокировать финансирование Пентагона.

  • Демократы также смогут ограничить выделение бюджета на удары по судам у Американского континента. Администрация Трампа обосновывает атаки борьбой с наркотрафиком.

  • Контроль парламента над бюджетной политикой позволит демократам ограничить инициативы Белого дома по сокращению военного присутствия ВС США в Европе. Инициатива ослабить санкции в отношении России вероятно получит противодействие. Как ожидают эксперты, конгрессмены наверняка инициируют расследование по факту заключения дизельной сделки между Вашингтоном и Москвой.

  • Демократы готовят масштабные парламентские расследования в отношении администрации Дональда Трампа, его бизнеса и ближайшего окружения. Предполагается, что конгрессмены уделят внимание контактам администрации с руководством Венесуэлы после захвата президента страны Николаса Мадуро. В центре внимания также могут оказаться сделки с иностранными компаниями, бенефициарами которых оказались близкие президента.

Последствия для внутренней политики США

  • Как отмечают аналитики Брукингского института, важной темой в повестке дня демократического большинства в Конгрессе нового созыва станет здравоохранение. Эксперты считают, что у демократов мало шансов продвинуть свои законодательные инициативы в области здравоохранения, пока президентом США остается Дональд Трамп, даже несмотря на победу на парламентских выборах.

  • Демократы намерены отменить сокращение финансирования программы медицинского страхования Medicaid, которое было введено в период администрации Дональда Трампа. Программа задумана для помощи семьям и отдельным гражданам с низким уровнем дохода. Представители партии также могут внести на рассмотрение законопроекты, направленные на снижение стоимости медицинского обслуживания и лекарственных препаратов, а также на решение проблем с доступностью жилья.

  • Конгрессмены заявляли о планах инициировать расследования в отношении администрации Трампа по подозрению в нарушении антимонопольного законодательства. О таких нарушениях ранее сообщали, среди прочего, сотрудники антимонопольного отдела Министерства юстиции.

  • Предполагается, что демократическое большинство обратит внимание на неэффективность антимонопольных мер против технологических компаний. Конгрессмены могут внести законопроект об ограничении монополизации рынка ИИ, однако аналитики ожидают, что Трамп наложит вето на инициативу.

  • Демократическое большинство в Сенате осложнит утверждение кандидатур на посты в судах и кабинете министров США. Становится практически невозможным утверждение республиканского кандидата на пост председателя Верховного суда, если 71-летний консерватор Джон Робертс уйдет в отставку.

  • Левое крыло Демократической партии может поддержать некоторые популистские инициативы Трампа, в частности, ограничение процентов по кредитным картам на уровне 10%. Это поставит республиканцев перед выбором — идти против инициатив президента и в соответствии с традиционной для партии политики дерегуляции финансового сектора, или вместе с демократами поддержать законопроект.

  • Возможности демократов по изменению миграционной политики останутся ограниченными. Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) подчиняется исполнительной власти, республиканцы успели выделить на работу ведомства $240 млрд. Конгрессмены от демпартии могут попытаться ограничить расходование выделенных средств.

  • Демократы попытаются оспорить перекройку избирательных округов. По мнению представителей партии, изменения границ ущемляют избирательные права афроамериканцев. По оценке экспертов Брукингского института, манипуляции Республиканской партии по изменению избирательных округов в Техасе, Флориде, Луизиане, Алабаме, Теннесси и Северной Каролине привели к тому, что несколько чернокожих кандидатов вынуждены были избираться на территориях с преимущественно белым населением.

  • Демократическая партия будет сопротивляться образовательным реформам и попытается не допустить ликвидации Министерства образования США.

  • Победа демократов может повлиять на ужесточение мер по борьбе с климатическими изменениями в некоторых штатах. Может быть ограничено использование ископаемого топлива.

Угроза Трампу и полномочия президента

  • У Трампа по итогам выборов останется возможность наложить вето на любые законопроекты Конгресса. У демократов не будет необходимых двух третей мест в парламенте, чтобы преодолеть вето.

  • Глава государства сохранит возможность управлять политикой с помощью исполнительных указов. Отменить их может только суд или следующая администрация президента.

  • Дональд Трамп по-прежнему сможет определять политику введения торговых пошлин. В значительной степени у президента останутся возможности для определения внешней политики США.

  • Несколько демократических кандидатов предупредили, что новый созыв Конгресса рассмотрит вопрос объявления импичмента президенту.

  • Под пристальным вниманием Конгресса окажутся доходы Трампа от криптовалютных сделок. В демпартии считают, что имеет место конфликт интересов и злоупотребление полномочиями.

Дональд Трамп
США. Внешняя политика
Конгресс США
США. Политика и экономика

Авторы

  • Эрдни Кагалтынов
    Эрдни Кагалтынов
    ведущий выпускающий редактор