В Нью-Йорке один человек погиб и 12 пострадали при обрушении здания
Один человек погиб и 12 ранены при обрушении здания в Нью-Йорке
Минимум один человек погиб и еще 12 были ранены при обрушении трехэтажного здания в Бруклине. Об этом сообщает CNN. Под завалами все еще остается один человек.
По данным пожарной службы Нью-Йорка, ЧП произошло в среду около 16:00 в районе Флэтбуш. На первом этаже рухнувшего здания располагался магазин, а на верхних этажах — как минимум одна жилая квартира. Член городского совета Нью-Йорка Фара Луи уточнила в эфире телеканала Spectrum News NY1, что среди пострадавших есть ребенок.
Департамент строительства Нью-Йорка начал расследование причин обрушения. Известно, что к обрушившемуся дому примыкала строительная площадка, где планировалось возведение доступного жилья.
Как отмечает CNN со ссылкой на городские документы, в апреле подрядчику по сносу зданий на этом участке вынесли предписание о нарушении. Речь шла о незаконном продолжении работ вопреки запрету ведомства. В октябре вопрос был урегулирован после выплаты штрафа в размере $10 тыс.