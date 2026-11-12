В Нью-Йорке один человек погиб и 12 пострадали при обрушении здания

Как отмечает CNN со ссылкой на городские документы, в апреле подрядчику по сносу зданий на этом участке вынесли предписание о нарушении. Речь шла о незаконном продолжении работ вопреки запрету ведомства. В октябре вопрос был урегулирован после выплаты штрафа в размере $10 тыс.