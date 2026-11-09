Глава СВР Умеров возглавит делегацию Украины на переговорах в Абу-Даби

Кроме того, в переговорах поучаствуют первый заместитель господина Буданова Сергей Кислица и замначальника Главного управления разведки (ГУР) Вадим Скибицкий — он будет курировать военное направление обсуждений, которым ранее занимался бывший начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов. В состав делегации войдет аналитик разведки, однако его имя не уточняется, пишет агентство.