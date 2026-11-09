Глава СВР Умеров возглавит делегацию Украины на переговорах в Абу-Даби
На Украине определились с составом делегации на переговорах в Абу-Даби
Руководитель Службы внешней разведки (СВР) Украины Рустем Умеров возглавит делегацию страны на переговорах с представителями России и США, передает ТАСС. В Абу-Даби также прибудут глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия и глава офиса президента Кирилл Буданов.
Кроме того, в переговорах поучаствуют первый заместитель господина Буданова Сергей Кислица и замначальника Главного управления разведки (ГУР) Вадим Скибицкий — он будет курировать военное направление обсуждений, которым ранее занимался бывший начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов. В состав делегации войдет аналитик разведки, однако его имя не уточняется, пишет агентство.
Накануне министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро говорил, что Париж также будет представлен на переговорах. По словам источника «РБК Украина», для представителей европейских стран на встрече предусмотрены «отдельные переговорные форматы».
Первые с февраля трехсторонние переговоры по урегулированию украинского конфликта запланированы на 10-11 ноября в Абу-Даби. Делегацию России возглавит помощник президента Владимир Мединский, присутствовать будут замминистра иностранных дел Сергей Рябков и Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков и его заместитель Юрий Жигарловский. США будут представлять спецпосланники президента Дональда Трампа Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер.