«Это история сотворения Владимира Маяковского»

— Фильм «Страсти по Андрею» вполне мог бы быть сериалом. Тарковский гениально соответствовал своему времени, он отлично понимал свою аудиторию и как с ней работать. Но сейчас с этим языком он точно бы не был кумиром поколения. И не потому, что язык устарел, а потому, что коммуникация сейчас строится по-другому. Великий художник находит ту форму коммуникации, которую не предлагает никто другой. Нас ведь интересуют только те художники, которые предлагают новый ракурс. Не просто блестящие живописцы, а те, кто делает что-то впервые. Вот, например, есть банальность, верная, как большинство банальностей,— оценить красоту русской природы средней полосы нас заставил Исаак Левитан. Он сделал так, что люди, которые раньше говорили: ну что там смотреть в этой средней полосе, вдруг увидели, как это прекрасно. Роль художника заключается в том, что своим гением он находит ракурс, в котором мы никогда этого не видели, поворачивает нашу голову туда и говорит: посмотрите, как это красиво.