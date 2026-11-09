Власти Турции запустят ИИ-систему для круглосуточного контроля СМИ и соцсетей

Как заявил глава RTUK Мехмет Даниш, параллельно в Турции готовятся поправки к законодательству для расширения полномочий ведомства в цифровой сфере. Проект Via+ уже включен в государственную инвестиционную программу на 2027 год. «Как в сфере обороны у нас есть "Стальной купол", так и Via+ станет нашим "стальным куполом" в медиапространстве»,— подчеркнул руководитель регулятора.