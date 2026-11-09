Власти Турции запустят ИИ-систему для круглосуточного контроля СМИ и соцсетей
Высший совет по радио и телевидению Турции (RTUK) завершает разработку системы мониторинга Via+ на базе искусственного интеллекта. С ее помощью регулятор рассчитывает в круглосуточном режиме выявлять нарушения законодательства в аудио- и видеоконтенте традиционных СМИ, цифровых платформ и соцсетей, сообщает TRT Haber.
Система способна одновременно отслеживать более 800 телеканалов с шести спутников и анализировать практически все интернет-ресурсы. Ежедневно Via+ может обрабатывать до 19,2 тыс. часов речи с переводом на 12 языков, а также сканировать свыше 300 млн видеокадров для распознавания визуальных нарушений.
Как заявил глава RTUK Мехмет Даниш, параллельно в Турции готовятся поправки к законодательству для расширения полномочий ведомства в цифровой сфере. Проект Via+ уже включен в государственную инвестиционную программу на 2027 год. «Как в сфере обороны у нас есть "Стальной купол", так и Via+ станет нашим "стальным куполом" в медиапространстве»,— подчеркнул руководитель регулятора.