Песков допустил обсуждение темы территорий на переговорах по Украине

О возобновлении трехсторонних переговоров с участием представителей США и Украины президент России Владимир Путин договорился со спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом на встрече 21 октября. В Кремле уточняли, что переговоры могут состояться в десятых числах ноября в Абу-Даби, ОАЭ. Тема территорий остается самой сложной в переговорном процессе: власти Украины призывают заморозить конфликт по текущей линии фронта, а Россия требует полного вывода ВСУ из Донбасса и на перемирие не согласна.