Песков допустил обсуждение темы территорий на переговорах по Украине
Тема территориальных компромиссов может стать частью трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, ожидается «очень серьезный разговор», который состоит из большого количества деталей.
«Обсуждать эти детали в публичном ключе мы не хотели бы, ибо считаем, что это навредит потенциальному будущему мирному процессу»,— добавил господин Песков на брифинге.
О возобновлении трехсторонних переговоров с участием представителей США и Украины президент России Владимир Путин договорился со спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом на встрече 21 октября. В Кремле уточняли, что переговоры могут состояться в десятых числах ноября в Абу-Даби, ОАЭ. Тема территорий остается самой сложной в переговорном процессе: власти Украины призывают заморозить конфликт по текущей линии фронта, а Россия требует полного вывода ВСУ из Донбасса и на перемирие не согласна.