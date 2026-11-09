Трамп заявил о проявлении неуважения Украины к России
Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS News заявил, что Украина проявила «огромное неуважение» к России еще во время первой встречи украинского и российского президентов. При этом господин Трамп не уточнил, о каких именно переговорах идет речь и какие действия он считает неуважительными.
Владимир Путин и Владимир Зеленский единственный раз виделись на саммите в «нормандском формате» в Париже в 2019 году. Они общались более часа в составе делегаций, а после — один на один около 10 минут.
По словам представителя МИД России Марии Захаровой, во время встречи господин Зеленский отказался утвердить ранее согласованный итоговый документ об урегулировании. Дипломат говорила, что саммит был сосредоточен на выполнении положений Минского комплекса мер, определенных еще в 2015-2016 годах.