Для жителей дома во Всеволожске в Ленобласти организовали ПВР после атаки БПЛА

По словам госпожи Бурак, она находится на месте происшествия с 5 утра, а оперативные службы района и региона работают над устранением последствий атаки. ПВР оборудован в городском доме культуры. Глава района отметила, что в ближайшее время планируется заседание оперативного штаба.