Для жителей дома во Всеволожске в Ленобласти организовали ПВР после атаки БПЛА
Во Всеволожске Ленинградской области организован пункт временного размещения (ПВР) для жителей многоквартирного дома, на крышу которого упали обломки сбитого беспилотника. Об этом сообщила в «Максе» глава Всеволожского района Лира Бурак.
По словам госпожи Бурак, она находится на месте происшествия с 5 утра, а оперативные службы района и региона работают над устранением последствий атаки. ПВР оборудован в городском доме культуры. Глава района отметила, что в ближайшее время планируется заседание оперативного штаба.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что за ночь над регионом было сбито 113 беспилотников. Помимо инцидента во Всеволожске, обломки БПЛА попали в квартиру в городе Кириши. Обошлось без пострадавших.