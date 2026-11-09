Конструктивный достаток
Mercedes в девятый раз стал сильнейшей командой «Формулы-1»
Команда «Формулы-1» Mercedes по итогам состоявшегося 8 ноября Гран-при Сан-Паулу досрочно стала обладателем Кубка конструкторов. Для Mercedes это второй за семь дней триумф. Неделей ранее в Мексике победу в личном первенстве оформил гонщик немецкой «конюшни» Кими Антонелли. Что до самой бразильской гонки, то выиграл ее уже экс-чемпион мира Ландо Норрис из McLaren. Но куда больше впечатлило выступление финишировавшего вторым Макса Ферстаппена. Ведь лидер Red Bull начинал гонку с 21-й позиции. Следом за ним приехал еще один гонщик «быков», Изак Аджар.
В Mercedes, вероятно, еще не отошли от празднования случившегося в прошлое воскресенье, после того как Кими Антонелли в Мехико досрочно оформил чемпионский титул (20-летний итальянец стал самым молодым победителем первенства в истории «Формулы-1»), как уже нужно было готовиться к новой вечеринке. В этот раз по случаю завоевания командой победы в Кубке конструкторов. Отметим, что это не просто какой-то еще приз. От места в Кубке конструкторов напрямую зависят призовые, которые получают «конюшни» по итогам сезона.
В том, что из Бразилии Mercedes уедет в чемпионском статусе, сомнений не было. Отрыв команды от ближайшего преследователя — Ferrari — был настолько впечатляющим (126 очков), что нужно было увеличить преимущество еще лишь на три очка. Тогда Mercedes становился недосягаем. А в том, что задача будет реализована, не осталось сомнений уже после квалификации. По ее итогам Антонелли встал на второе место следом за Ландо Норрисом, второй пилот Mercedes Джордж Рассел — на седьмое. А оба гонщика Ferrari — Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер — остались далеко за пределами первой десятки, поскольку были оштрафованы за сверхнормативную замену элементов силовой установки. За это же штраф получил и Макс Ферстаппен. Его вообще поставили на старте на 21-е место.
Как только погасли стартовые огни, Антонелли обошел зазевавшегося Норриса (тот вообще умудрился еще и на третье место откатиться), быстро построил комфортный отрыв и вроде бы принялся убивать интригу в гонке. Проходи она на сухой трассе, так, наверное, и случилось бы. Но в Сан-Паулу было мокро. Гонка начиналась на сырой трассе, потом она подсохла, потом снова пошел дождь. Отсюда и неизбежные качели, и какое-то трудно предсказуемое перемещение гонщиков в таблице. В чем-то даже лишенное логики. В случае с Антонелли, да и вообще с Mercedes, дополнительные сложности возникали еще и потому, что машина после каждой смены резины начинала вести себя совсем не так, как нужно (в команде уверяли гонщиков в том, что нужно просто прогреть резину, но похоже проблема была не только в этом). Собственно, после первого пит-стопа Антонелли, сражаясь с машиной, которая вот только что еще вела себя идеально, а тут принялась капризничать, и допустил ошибку. Его развернуло, и этим тут же воспользовался Норрис, а чуть позже и Изак Аджар. Вскоре в зеркалах итальянца вырос непонятно откуда взявшийся Ферстаппен. Четырехкратный чемпион мира за какие-то 24 круга успел подняться из хвоста пелотона в его начало. С его напором Антонелли тоже не справился. И тоже из-за допущенной помарки. Ну затем в Red Bull приказали Аджару пропустить Ферстаппена вперед. Вот так, задолго до финиша, составилась тройка будущих призеров. Не смог ее разбить даже вновь поливший дождь. Норрис, Ферстаппен и Аджар гонку довели до конца, сохранив позиции. Четвертым был Рассел, Антонелли только пятым. Но этого Mercedes хватило с запасом, учитывая, что Леклер был в итоговом протоколе восьмым, а Хэмилтон — девятым.
Таким образом, Mercedes оформил первую с 2021 года и девятую в своей истории победу в Кубке конструкторов. По этому показателю Mercedes сравнялся с Williams и делит с британской командой третье место. Чаще Кубок конструкторов выигрывали только McLaren (10 раз) и Ferrari (16 титулов).