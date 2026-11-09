Конструктивный достаток

Как только погасли стартовые огни, Антонелли обошел зазевавшегося Норриса (тот вообще умудрился еще и на третье место откатиться), быстро построил комфортный отрыв и вроде бы принялся убивать интригу в гонке. Проходи она на сухой трассе, так, наверное, и случилось бы. Но в Сан-Паулу было мокро. Гонка начиналась на сырой трассе, потом она подсохла, потом снова пошел дождь. Отсюда и неизбежные качели, и какое-то трудно предсказуемое перемещение гонщиков в таблице. В чем-то даже лишенное логики. В случае с Антонелли, да и вообще с Mercedes, дополнительные сложности возникали еще и потому, что машина после каждой смены резины начинала вести себя совсем не так, как нужно (в команде уверяли гонщиков в том, что нужно просто прогреть резину, но похоже проблема была не только в этом). Собственно, после первого пит-стопа Антонелли, сражаясь с машиной, которая вот только что еще вела себя идеально, а тут принялась капризничать, и допустил ошибку. Его развернуло, и этим тут же воспользовался Норрис, а чуть позже и Изак Аджар. Вскоре в зеркалах итальянца вырос непонятно откуда взявшийся Ферстаппен. Четырехкратный чемпион мира за какие-то 24 круга успел подняться из хвоста пелотона в его начало. С его напором Антонелли тоже не справился. И тоже из-за допущенной помарки. Ну затем в Red Bull приказали Аджару пропустить Ферстаппена вперед. Вот так, задолго до финиша, составилась тройка будущих призеров. Не смог ее разбить даже вновь поливший дождь. Норрис, Ферстаппен и Аджар гонку довели до конца, сохранив позиции. Четвертым был Рассел, Антонелли только пятым. Но этого Mercedes хватило с запасом, учитывая, что Леклер был в итоговом протоколе восьмым, а Хэмилтон — девятым.