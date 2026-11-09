В Новосибирской области убили более половины разрешенных к отстрелу медведей

Популяция бурого медведя в регионе с 2017 года выросла на 25% и достигла 1514 особей, отмечает агентство. С 27 октября в регионе действует режим повышенной готовности из-за участившихся выходов медведей к населенным пунктам. С начала года хищников замечали в 17 муниципальных образованиях области.