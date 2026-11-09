За ночь над Россией сбили 430 беспилотников
Силы ПВО в период с 20:00 мск 8 ноября до 8:00 мск 9 ноября уничтожили 430 беспилотников ВСУ над российскими регионами. Под удар попали приграничные области, Центральная Россия и юг страны. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
По данным ведомства, атаку БПЛА отразили в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Орловской, Псковской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Московской областях. Также дроны сбили в Республике Крым, следует из пресс-релиза.
Одна из самых массированных атак пришлась на Ленинградскую область. В регионе за ночь уничтожили 113 беспилотников. Обломки сбитых БПЛА повредили жилые дома во Всеволожске и Киришах.