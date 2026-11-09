За ночь над Россией сбили 430 беспилотников

По данным ведомства, атаку БПЛА отразили в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Орловской, Псковской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Московской областях. Также дроны сбили в Республике Крым, следует из пресс-релиза.