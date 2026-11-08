В хоккее разыгрывают тактику бойкота
Как развивается ситуация вокруг молодежного чемпионата мира
В Кремле назвали тупиковой ситуацию вокруг возможного бойкота матчей с участием российских хоккеистов. Речь об играх грядущего молодежного чемпионата мира. Ранее Международная федерация хоккея допустила российскую сборную на турнир, так как этого потребовал Спортивный арбитражный суд.
Впрочем, один из соперников уже заявил, что будет бойкотировать игру с россиянами — на лед откажется выйти молодежка Швейцарии. Как заявили в федерации, их сборную назначили в одну группу с РФ. Также, по их данным, российская команда сыграет с Латвией, Чехией и Канадой. Хоккейный обозреватель «Матч ТВ» Павел Лысенков не исключает и бойкота остальных соперников. Однако, по его словам, это ставит под угрозу само проведение чемпионата мира:
«Мы не знаем, какова официальная сетка, но скорее всего, так и будет. Доверимся швейцарцам. Латвия не может играть против россиян по закону их страны, но при этом наверняка приедет на турнир. Чехия также объявляла о том, что будет бойкотировать матч с командой РФ. Канада заявила, что не выдаст россиянам визы.
Так что если придерживаться логики, то Россия уже сейчас может записать три технические победы в актив и ждать решения Канады, будут ли они дома у себя играть против нашей сборной. При этом можно назвать команды, которые выйдут на лед для матча с россиянами: это американцы, это словаки.
С другой стороны, я не удивлюсь, если канадцы под давлением своего правительства или просто по решению оргкомитета заявят, что не желают играть в турнире в таком формате, например, по финансовым соображениям (реклама не будет продаваться или еще что-то) и его отменят. Такое случалось во времена пандемии COVID-19: все сборные тогда прилетели, провели по одному матчу, и турнир был отменен, все разъехались по домам».
Премьер Канады Марк Карни уже предупредил, что власти страны не будут выдавать визы российским спортсменам. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал такую реакцию непредвиденной для Москвы. По его словам, пока никто не знает, как решать этот вопрос. Вероятно, соперникам сборной России на молодежном чемпионате мира придется отказаться от бойкота, считает председатель комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов России Сергей Алексеев:
«Таких прецедентов еще не было. Пока идут только устные заявления, и практика показывает, что этот шум ближе к самим соревнованиям затихает, постепенно все приводится в соответствие с действующими регламентами. Если они бойкотируют отдельные игры с российской сборной, то, согласно регламенту, к ним должна быть применена ответственность в виде технического поражения, возможны и другие санкции, например, отстранение от каких-то соревнований.
Ни одна команда не заинтересована нарушать регламент, потому что сразу ослабляется потенциал и применительно к данным соревнованиям, и в целом участия в дальнейших мероприятиях хоккейной федерации. Все эти бойкоты могут теоретически привести к отстранениям на определенный срок, санкциям к конкретной сборной и национальной федерации, а в случае ограничения по визам — еще и к самой стране в части запрета или ограничения проведения аналогичных мероприятий в будущем.
Санкции и система исполнения решений CAS довольно эффективная. Все эти обстоятельства учитываются, и маловероятно, что они в конечном счете будут нарушаться.
Кстати говоря, и со стороны Международного олимпийского комитета могут последовать аналогичные ограничения, потому что он контролирует соблюдение Олимпийской хартии. Ну и нельзя забывать о Нью-Йоркской конвенции 1958 года. Можно в крайнем случае реализовать решение CAS через суд государственной юрисдикции Швейцарии».
Для российских хоккеистов молодежный чемпионат мира станет первым международным соревнованием за последние четыре года. Основная сборная России по хоккею может выступить на чемпионате мира весной в Германии. Решение по участию Международная федерация должна была принять на этой неделе, но позднее отложила вопрос.