В хоккее разыгрывают тактику бойкота

С другой стороны, я не удивлюсь, если канадцы под давлением своего правительства или просто по решению оргкомитета заявят, что не желают играть в турнире в таком формате, например, по финансовым соображениям (реклама не будет продаваться или еще что-то) и его отменят. Такое случалось во времена пандемии COVID-19: все сборные тогда прилетели, провели по одному матчу, и турнир был отменен, все разъехались по домам».