Страны Северной Европы создадут военно-морской альянс для сдерживания России
Страны Северной Европы, которые входят в Объединенные экспедиционные силы (Joint Expeditionary Force, JEF), 10 ноября подпишут соглашение о партнерстве своих военно-морских сил. Об этом Financial Times рассказал начальник генштаба Великобритании Ричард Найтон.
В JEF входят десять стран, в том числе Великобритания, Норвегия, Швеция, Исландия, Дания, Латвия, Эстония и другие. Ожидается, что они подпишут соглашение о партнерстве на борту авианосца Королевского военно-морского флота Великобритании HMS Prince of Wales, пишет FT.
По словам господина Найтона, благодаря подписанию договоренностей страны JEF, возглавляемые Британией, перейдут от «меморандумов о взаимопонимании, обмена информацией и встреч» к практическим действиям. «Одна из важнейших задач — сдерживать (российские.— “Ъ”) подводные лодки, чтобы они не могли наносить удары по судам или угрожать им в военное время»,— сказал глава британского генштаба. Он добавил, что такие действия позволят европейским странам обеспечить безопасность и восточного побережья США.