Страны Северной Европы создадут военно-морской альянс для сдерживания России

По словам господина Найтона, благодаря подписанию договоренностей страны JEF, возглавляемые Британией, перейдут от «меморандумов о взаимопонимании, обмена информацией и встреч» к практическим действиям. «Одна из важнейших задач — сдерживать (российские.— “Ъ”) подводные лодки, чтобы они не могли наносить удары по судам или угрожать им в военное время»,— сказал глава британского генштаба. Он добавил, что такие действия позволят европейским странам обеспечить безопасность и восточного побережья США.