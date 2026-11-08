Парагвайцы пошли ва-банк

Скандал скажется на отношениях Парагвая с партнерами по МЕРКОСУР (торговое объединение, включающее Аргентину, Бразилию, Парагвай, Уругвай и Боливию). До своей отставки и ареста президент Пенья играл роль модератора между идеологическими противниками в МЕРКОСУР — президентами Аргентины и Бразилии Хавьером Милеем и Лулой да Силвой. Парагвай потеряет свой переговорный вес, а голос страны при обсуждении сотрудничества МЕРКОСУР с ЕС и в спорах о свободной торговле с Китаем сведется к минимуму. Что касается отношений с США, то для Вашингтона Сантьяго Пенья был фактически единственным приемлемым лидером в Парагвае, с которым можно было вести диалог.