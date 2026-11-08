Парагвайцы пошли ва-банк
Парагваю грозит утрата имиджа «латиноамериканской Швейцарии»
Стремительный импичмент и арест президента Парагвая Сантьяго Пеньи, вызванный крахом банка Ueno, вызвали в стране масштабный внутриполитический кризис, который может иметь долгосрочные геополитические последствия. Неизбежный отток западного капитала после коррупционного скандала скажется на балансе сил внутри торгового блока МЕРКОСУР. Кроме того, ухудшение экономической ситуации может привести к развороту Парагвая в сторону Китая, что потребует от страны отказаться от признания независимости Тайваня.
7 ноября суд первой инстанции заключил под стражу бывшего президента Парагвая Сантьяго Пенью, которому ранее был объявлен импичмент. Экс-главу государства обвиняют в злоупотреблении доверием, нанесении ущерба имуществу, использовании государственных полномочий для личной выгоды, торговле влиянием и лоббировании личных интересов.
Сантьяго Пенье вменяют в вину «размещение, пролонгацию и удержание крупных сумм государственных средств и пенсионных резервов», в частности средств Института социального страхования на счетах банка Ueno. Всего в этом банке, подлежащем ликвидации и 3 ноября перешедшем под внешнее управление Центрального банка Парагвая, оказалось заблокировано около $850 млн государственных средств.
По версии следствия, ранее назначенный президентом Пеньей глава ЦБ Парагвая Карлос Карвальо блокировал финансовый надзор и закрывал глаза на выдачу невозвратных инсайдерских кредитов связанным фирмам.
В результате краха банка Ueno почти 3 млн граждан страны с населением около 7 млн человек потеряли доступ к своим счетам, что вызвало массовые протесты и беспорядки.
В этой ситуации суд постановил отправить Сантьяго Пенью под стражу не в обычную тюрьму, а на военную базу президентской охраны, обосновав это тем, что экс-президент не должен сбежать как носитель государственных секретов.
Финансовый и политический кризис в Парагвае грозит поставить крест на имидже страны как «латиноамериканской Швейцарии». Интерес иностранных инвесторов к этой стране держался на декларируемом ее властями «налоговом оазисе» и независимости Центробанка.
Когда стало известно о том, что глава Центробанка закрывал глаза на «дыру» в размере $850 млн бюджетных средств в частном банке, к которому имеет отношение бывший президент, эта вера пошатнулась.
Скандал скажется на отношениях Парагвая с партнерами по МЕРКОСУР (торговое объединение, включающее Аргентину, Бразилию, Парагвай, Уругвай и Боливию). До своей отставки и ареста президент Пенья играл роль модератора между идеологическими противниками в МЕРКОСУР — президентами Аргентины и Бразилии Хавьером Милеем и Лулой да Силвой. Парагвай потеряет свой переговорный вес, а голос страны при обсуждении сотрудничества МЕРКОСУР с ЕС и в спорах о свободной торговле с Китаем сведется к минимуму. Что касается отношений с США, то для Вашингтона Сантьяго Пенья был фактически единственным приемлемым лидером в Парагвае, с которым можно было вести диалог.
По информации парагвайских СМИ, страной фактически управляет экс-президент, табачный магнат и председатель правящей партии «Колорадо» Орасио Картес, который ранее находился под американскими санкциями за связи с транснациональной преступностью и коррупцию.
Прозападный президент Пенья, в прошлом сотрудник МВФ, выстраивал доверительные отношения с администрацией США. он подписал выгодное для США миграционное соглашение о приеме депортируемых из Соединенных Штатов просителей убежища.
Что же касается вице-президента Педро Альяны, вступившего в должность главы государства после импичмента Сантьяго Пеньи, то у него нет такого международного опыта и влияния, как у его предшественника. Его считают винтиком партийной машины «Колорадо» и прямым ставленником Картеса, на которого на Западе смотрят косо. В связи с этим Альяна, скорее всего, не сможет рассчитывать на доверие Вашингтона и Брюсселя.
Внутренний политический кризис Парагвая может привести и к изменениям в позиции страны по Тайваню. Сегодня Парагвай — единственная страна в Южной Америке, официально признающая Тайвань независимым государством и строящая с ним прочные отношения. Это многие годы гарантировало ему политическую благосклонность Вашингтона, но отрезало доступ на китайский рынок, что раздражало бизнес внутри страны, в то время как соседи по МЕРКОСУР — Бразилия и Уругвай — давно настаивают на скорейшем заключении соглашения о зоне свободной торговли с КНР. Если сейчас из-за политических и финансовых потрясений произойдет отток западного капитала из страны, то, возможно, Парагваю придется кардинально пересмотреть свою позицию по Тайваню ради экономического выживания государства.