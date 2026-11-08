КСИР сообщил о подрыве трех судов в Ормузском проливе
Три танкера загорелись в Ормузском проливе после того, как попытались пройти по маршруту, который Иран считает незаконным. Об этом сообщает пресс-служба Корпуса стражей Исламской революции.
«Эти танкеры горят из-за того, что их навигационные и идентификационные системы были отключены, а также из-за действий американской армии»,— указано в сообщении военных (цитата по агентству Mehr). КСИР подчеркивает, что неоднократно доводил до судовладельцев информацию о правилах прохода через морской коридор.
После начала военного конфликта с США и Израилем Иран объявил о праве контролировать Ормузский пролив и ввел собственные правила судоходства. Военные страны потребовали от всех судов согласовывать маршруты с Тегераном, а также заминировали часть акватории.