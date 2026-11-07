Главные новости за 7 ноября. Ростов-на-Дону и область
В ночь с пятницы на субботу Ростовская область подверглась воздушной атаке, системы ПВО уничтожили более 50 беспилотников. В Тарасовском районе в хуторе Каюковка в результате падения обломков БПЛА повреждено остекление дома.
Утром в субботу в Ростове-на-Дону загорелся склад. Площадь пожара достигла 8 тыс. кв. м. В 06:17 пожар локализован, ликвидация огня продолжается.
В пяти домах Ростова-на-Дону продолжаются работы по устранению аварийных ситуаций, из-за которых жилища не отапливаются. Всего теплом в городе обеспечены более 4,9 тыс. домов с центральным отоплением.
Крупные нефтяные компании сняли в Ростовской области ограничения на отпуск топлива. Бензин АИ-92 подешевел на 2,1%, АИ-95 и дизельное топливо – на 1%.
Следственное управление СК России по Ростовской области ищет очевидцев похищения и убийства семейной пары в Ростове-на-Дону. Граждан, ставших очевидцами произошедшего, а также располагающих какой-либо информацией об обстоятельствах похищения семейной пары, просят обратиться в дежурную службу следственного управления по телефону или лично.