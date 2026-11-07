Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №206

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №206«Ъ» Газета
Ростов-на-Дону

Следователи ищут свидетелей похищения и убийства семейной пары в Ростове

Следственное управление СК России по Ростовской области ищет очевидцев похищения и убийства семейной пары в Ростове-на-Дону. Обращение к гражданам опубликовано на официальных страницах ведомства в соцсетях.
Граждан, ставших очевидцами произошедшего, а также располагающих какой-либо информацией об обстоятельствах похищения семейной пары, просят обратиться в дежурную службу следственного управления по телефону или лично. «Любая информация, имеющая значение для расследования уголовного дела, может способствовать установлению всех обстоятельств произошедшего»,— отмечается в сообщении.
По данным следствия, 30 октября 2026 года на парковке ЖК «Екатерининский» возник конфликт между соседями. Молодой мужчина избил семейную пару, насильно поместил их в автомобиль, вывез в безлюдное место на территорию Аксайского района и убил.
Подозреваемый задержан и заключен под стражу. У погибших осталось трое детей.
Мария Иванова