Следователи ищут свидетелей похищения и убийства семейной пары в Ростове

Граждан, ставших очевидцами произошедшего, а также располагающих какой-либо информацией об обстоятельствах похищения семейной пары, просят обратиться в дежурную службу следственного управления по телефону или лично. «Любая информация, имеющая значение для расследования уголовного дела, может способствовать установлению всех обстоятельств произошедшего»,— отмечается в сообщении.