В Ростове без отопления остаются пять многоквартирных домов
В пяти домах Ростова-на-Дону продолжаются работы по устранению аварийных ситуаций, из-за которых жилища не отапливаются. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Сегодня восстановлено отопление в домах по ул. Горького, 15 и Шеболдаева, 4а. «В первом случае тепло отсутствовало из-за порыва на бесхозяйных сетях, во втором — из-за дефекта на коммуникациях потребителей»,— говорится в сообщении.
Всего теплом в городе обеспечены более 4,9 тыс. домов с центральным отоплением.