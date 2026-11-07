В Ростове без отопления остаются пять многоквартирных домов

Сегодня восстановлено отопление в домах по ул. Горького, 15 и Шеболдаева, 4а. «В первом случае тепло отсутствовало из-за порыва на бесхозяйных сетях, во втором — из-за дефекта на коммуникациях потребителей»,— говорится в сообщении.