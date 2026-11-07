В Ростовской области АЗС сняли ограничение на продажу бензина

Запасы топлива у вертикально интегрированных нефтяных компаний находятся на достаточном уровне, сказано в сообщении. Бензин АИ-92 подешевел на 2,1%, АИ-95 и дизельное топливо – на 1%. Отмечается, что для сдерживания цен региональное министерство промышленности и энергетики заключило соглашения с рядом оптовых поставщиков о предельной торговой наценке, не превышающей 10%.