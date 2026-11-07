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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №206«Ъ» Газета
Ростов-на-Дону

В Ростовской области ночью уничтожено 50 беспилотников

В ночь с пятницы на субботу Ростовская область подверглась воздушной атаке, системы ПВО уничтожили более 50 беспилотников. Об этом сообщил в соцсетях губернатор региона Юрий Слюсарь.
Дроны были уничтожены в Кашарском, Чертковском, Миллеровском, Тарасовском, Шолоховском и Верхнедонском районах области. «В Тарасовском районе в хуторе Каюковка в результате падения обломков БПЛА повреждено остекление дома. Пострадавших нет»,— написал глава региона.
Мария Иванова