Главные новости за 6 ноября. Кубань, Крым, Адыгея
Над территориями Краснодарского края, Республики Крым и других регионов России в ночь на 6 ноября сбили 142 БПЛА.
В поселке Афипском Северского района Краснодарского края обнаружили фрагменты беспилотников по трем адресам. В результате падения обломков повреждены забор частного дома, двери и оконные стекла.
Бывший министр гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края Сергей Штриков приговорен к шести с половиной годам колонии общего режима за превышение должностных полномочий.
Прикубанский районный суд Краснодара обратил в доход государства жилое помещение и автомобиль, принадлежавшие бывшему вице-губернатору Краснодарского края Александру Нестеренко и его супруге.
С начала 2026 года в Краснодарском крае собственные квартиры получили более 580 детей-сирот. На приобретение жилья предусмотрели около 4 млрд руб.
В Крыму и Севастополе запустили программу льготной ипотеки со ставкой 8% годовых на покупку квартир и апартаментов в строящихся домах. Максимальная сумма кредита составит 8 млн руб.
В Симферополе после вмешательства прокуратуры работникам предприятия выплачены долги по заработной плате в размере более 3,8 млн руб.