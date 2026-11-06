В Афипском обнаружили обломки беспилотников по трем адресам
В поселке Афипском Северского района Краснодарского края обнаружили фрагменты беспилотников по трем адресам. В результате падения обломков повреждены забор частного дома, двери и оконные стекла. Пострадавших нет, сообщает региональный оперативный штаб.
По одному из адресов поврежден забор частного домовладения, по двум другим — выбиты стекла и повреждены двери. На местах происшествий работают оперативные и специальные службы.
Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что над территориями Краснодарского края, Республики Крым и других регионов России в ночь на 6 ноября сбили 142 БПЛА.