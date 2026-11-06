В Адыгее в результате атаки БПЛА пострадал человек, повреждены здания
В Тахтамукайском районе Адыгеи в ночь на 6 ноября и утром отражали атаку беспилотников. В результате падения обломков БПЛА в ауле Шенджий пострадал мужчина. Медицинскую помощь ему оказали на месте, госпитализация не потребовалась, сообщил глава республики Мурат Кумпилов.
Обломки беспилотника также повредили автомобиль и остекление трех частных домов. Возле поселка Энем они оборвали линии электропередачи. Ремонтные бригады приступят к восстановлению после обследования территории представителями спецслужб.
Кроме того, в Энеме обломки БПЛА пробили крышу неэксплуатируемого склада. Пожара и пострадавших в результате происшествия нет.
На местах работают правоохранительные и экстренные службы, а также представители районной и поселковых администраций. Жителей призвали не приближаться к обнаруженным обломкам беспилотников и не пытаться самостоятельно их перемещать, а сообщать о находках по номеру 112.