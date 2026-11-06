Имущество бывшего вице-губернатора Кубани Нестеренко обратили в доход государства

В августе 2026 года Нестеренко был признан виновным в превышении должностных полномочий. Ему назначили девять лет лишения свободы в колонии общего режима и запретили в течение трех лет занимать должности на государственной службе. Кроме того, с него взыскали 146,7 млн руб. в качестве компенсации имущественного вреда, причиненного преступлением.