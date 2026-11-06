Имущество бывшего вице-губернатора Кубани Нестеренко обратили в доход государства
Прикубанский районный суд Краснодара обратил в доход государства жилое помещение и автомобиль, принадлежавшие бывшему вице-губернатору Краснодарского края Александру Нестеренко и его супруге. Кроме того, суд обязал изменить формулировку увольнения экс-чиновника: вместо ухода по собственной инициативе в документах должно быть указано увольнение в связи с утратой доверия за коррупционное правонарушение, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
Основанием для рассмотрения гражданского дела стал иск об обращении имущества в доход государства. Как следует из материалов дела, в 2022–2024 годах супруги Нестеренко приобрели имущество общей стоимостью более 20 млн руб., что превышало официально подтвержденные доходы семьи. Ответчики не смогли подтвердить законность источников средств на покупку. Кроме того, при декларировании имущественного положения семьи Нестеренко, занимавший должность заместителя губернатора, представил недостоверные и неполные сведения о доходах супруги.
В августе 2026 года Нестеренко был признан виновным в превышении должностных полномочий. Ему назначили девять лет лишения свободы в колонии общего режима и запретили в течение трех лет занимать должности на государственной службе. Кроме того, с него взыскали 146,7 млн руб. в качестве компенсации имущественного вреда, причиненного преступлением.
Рассмотрев гражданский иск, суд пришел к выводу, что действия бывшего чиновника были направлены на незаконное обогащение в период замещения публично значимых должностей и нарушили интересы государства. Обращение имущества в доход Российской Федерации суд квалифицировал как гражданско-правовую меру ответственности за коррупционное правонарушение.
Также суд обязал Нестеренко в течение пяти рабочих дней после вступления решения в законную силу представить трудовую книжку в администрацию Краснодарского края для внесения изменений. Решение подлежит немедленному исполнению.