На покупку жилья для детей-сирот на Кубани выделили 4 млрд рублей
С начала 2026 года в Краснодарском крае собственные квартиры получили более 580 детей-сирот. Поддержка оказывается в рамках краевой программы «Дети Кубани». На приобретение жилья предусмотрели около 4 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.
По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, всего в этом году жильем обеспечат 950 детей-сирот. На покупку жилья для детей-сирот во всех муниципальных образованиях выделили 3,5 млрд руб. из краевого бюджета и около 500 млн руб. — из федерального.
«Выданные квартиры оборудованы всем необходимым для комфортной жизни — кухонными электро- или газовыми плитами и сантехникой»,— отмечается в сообщении администрации.