На покупку жилья для детей-сирот на Кубани выделили 4 млрд рублей

По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, всего в этом году жильем обеспечат 950 детей-сирот. На покупку жилья для детей-сирот во всех муниципальных образованиях выделили 3,5 млрд руб. из краевого бюджета и около 500 млн руб. — из федерального.