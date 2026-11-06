Строительная компания в Симферополе задолжала сотрудникам более 3,8 млн рублей
В Симферополе после вмешательства прокуратуры работникам предприятия выплачены долги по заработной плате в размере более 3,8 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства Республики Крым.
Установлено, что в период с июня по сентябрь этого года 20 работникам строительной фирмы, расположенной в Симферополе, не выплачивалась заработная плата. Размер задолженности перед специалистами составил более 3,8 млн руб.
Прокуратура внесла руководству предприятия представление, в отношении организации и ее директора возбуждены дела об административных нарушениях по чч. 6, 7 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы).
На данный момент задолженность по зарплате перед работниками погашена в полном объеме.