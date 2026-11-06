В Крыму и Севастополе запустили льготную ипотеку под 8%
В Крыму и Севастополе запустили программу льготной ипотеки со ставкой 8% годовых на покупку квартир и апартаментов в строящихся домах. Максимальная сумма кредита составит 8 млн руб., сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Решение принято совместно с Минфином, Минстроем и Минэкономразвития после анализа ситуации на полуострове. По словам господина Хуснуллина, строительство стало одним из основных драйверов развития Крыма и Севастополя в рамках государственной программы, однако сейчас отрасль сталкивается с экономическими, энергетическими и логистическими ограничениями, связанными с оперативной обстановкой.
Новая мера призвана поддержать спрос на жилье и обеспечить реализацию строящихся проектов. Вице-премьер отметил, что ипотека остается одним из основных инструментов улучшения жилищных условий и одновременно поддерживает строительный рынок. Приоритетной задачей он назвал завершение строительства уже начатых домов.