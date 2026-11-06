В Крыму и Севастополе запустили льготную ипотеку под 8%

Решение принято совместно с Минфином, Минстроем и Минэкономразвития после анализа ситуации на полуострове. По словам господина Хуснуллина, строительство стало одним из основных драйверов развития Крыма и Севастополя в рамках государственной программы, однако сейчас отрасль сталкивается с экономическими, энергетическими и логистическими ограничениями, связанными с оперативной обстановкой.