Бывшего министра ГО и ЧС Кубани признали виновным в превышении полномочий
Бывший министр гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края Сергей Штриков приговорен к шести с половиной годам колонии общего режима за превышение должностных полномочий. Такое решение вынес Первомайский районный суд Краснодара. Приговор пока не вступил в законную силу, передает объединенная пресс-служба судов Кубани.
По версии суда, в июле 2024 года Штриков, занимавший тогда пост главы краевого министерства ГО и ЧС, поручил подчиненным подготовить фиктивные документы о нарушениях при проведении уже завершившегося аукциона на закупку и монтаж быстровозводимого модульного здания пожарного депо. Это было сделано для отмены результатов торгов. Победителем повторного аукциона стала организация, интересы которой, как установил суд, лоббировал чиновник. За это он рассчитывал получить около 20 млн руб.
Действия Штрикова, по оценке суда, нарушили права компании, выигравшей первоначальный аукцион. Ее имущественный ущерб составил 14,02 млн руб. В судебном заседании бывший министр вину не признал.
Суд назначил ему наказание в виде шести лет и шести месяцев лишения свободы в колонии общего режима, а также запретил на три года занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением властных, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий. Кроме того, Штриков лишен специального звания «майор полиции». С осужденного взыскали в пользу потерпевшей организации 14,02 млн руб. в счет возмещения ущерба.