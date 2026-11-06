Бывшего министра ГО и ЧС Кубани признали виновным в превышении полномочий

Суд назначил ему наказание в виде шести лет и шести месяцев лишения свободы в колонии общего режима, а также запретил на три года занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением властных, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий. Кроме того, Штриков лишен специального звания «майор полиции». С осужденного взыскали в пользу потерпевшей организации 14,02 млн руб. в счет возмещения ущерба.