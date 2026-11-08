Умер гитарист и сооснователь Television Ричард Ллойд

Ллойд основал Television в Нью-Йорке в 1973 году вместе с музыкантами Томом Верленом и Ричардом Хэллом. Коллектив стал одним из пионеров первой волны нью-йоркского панк-рока и постоянным участником клуба CBGB, пишет журнал. Группа распалась в 1978 году, записав два альбома. Дебютная работа Television Marquee Moon располагается на 107-й строчке в списке лучших альбомов всех времен по версии Rolling Stone.