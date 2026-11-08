Умер гитарист и сооснователь Television Ричард Ллойд
Американский гитарист Ричард Ллойд скончался в возрасте 75 лет. О смерти сооснователя панк-группы Television рассказала семья музыканта журналу Rolling Stone. Причиной смерти музыканта стал рак, который врачи диагностировали в марте.
Ллойд основал Television в Нью-Йорке в 1973 году вместе с музыкантами Томом Верленом и Ричардом Хэллом. Коллектив стал одним из пионеров первой волны нью-йоркского панк-рока и постоянным участником клуба CBGB, пишет журнал. Группа распалась в 1978 году, записав два альбома. Дебютная работа Television Marquee Moon располагается на 107-й строчке в списке лучших альбомов всех времен по версии Rolling Stone.
После распада группы в 1978 году Ричард Ллойд начал сольную карьеру, выпустив первый альбом Alchemy (1979). В последующие годы он неоднократно воссоединялся с Television для туров и записи еще одной пластинки в 1992 году.
Поклонники музыканта пытались помочь его семье оплатить лечение — на платформе GoFundMe они собрали $136 тыс. В конце октября гитарист Шон Сеймур, организовавший этот сбор, сообщал, что музыканта выписали из больницы и он стал чувствовать себя лучше.